Těhotná máma (†34) zmizela před víc než 20 lety: Policisté nyní našli její ostatky!

Britským policistům se podařilo vyřešit případ starý víc než dvacet let! Těhotná máma Debbie Griggsová (†34) záhadně zmizela v roce 1999. Od té doby ji nikdo neviděl. Soud nakonec poslal do vězení jejího manžela Andrewa, kterého shledal vinným z její vraždy. Ovšem policisté nenašli její tělo. Až doteď.

Debbie Griggsová zmizela v květnu roku 1999. Tehdy zmizení nahlásil na policii její manžel Andrew Griggs. Policisté po nastávající mámě, která s manželem bydlela ve městě Deal, pátrali.

Její zmizení zůstávalo záhadou dlouhá léta, až v roce 2019 stanul před soudem její manžel. Vinu za zmizení své ženy popíral, ale soud ho shledal vinným. Ačkoliv se nenašlo tělo oběti, žaloba soudu předala nepřímé důkazy natolik přesvědčivé, že Debbiin manžel dostal doživotí.

Podle informací listu The Independent měl mít Griggs poměr s dospívající dívkou. Navíc svou ženu odstřihl od společného účtu, a to den předtím, než zmizela. Týden poté, co byla nahlášena jako nezvěstná, našli její auto u obchodního domu nedaleko domova.

V botě byla nalezena krev. Po testech DNA vyšetřovatelé zjistili, že patřila zmizelé ženě. Navíc byl její manžel poslední, kdo ji viděl živou. „Debbie Griggsová byla milující matkou tří malých synů a čtvrté dítě bylo na cestě,“ uvedla inspektorka Kaye Braybrooková.

„Porota vyslechla řadu svědků, kteří se shodli na tom, že by je nikdy neopustila. Ačkoli tělo Debbie nebylo nikdy nalezeno, jsme si jisti, že zemřela rukou svého manžela. Neexistuje žádné jiné přijatelné vysvětlení toho, co se s ní stalo, ani žádná jiná osoba, která by byla pravděpodobně zodpovědná za její zmizení,“ dodala.

Policisté nyní po třiadvaceti letech získali další důkaz. Na zahradě domu v St. Leonards v Dorsetu, který vlastnil Griggs, nalezli ostatky zmizelé ženy. „Je to víc než dvacet let, co byla Debbie Griggsová zavražděna svým manželem, a nikdy jsme se nevzdali naděje, že jednoho dne najdeme její ostatky,“ uvedl policista Neil Kimber. Testy potvrdily, že ostatky patří Debbie Griggsové. Nyní budou provedeny další testy, které určí příčinu smrti.