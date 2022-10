Podcast: Tělo Haničky (†11) našli mezi odpadky. Její vražda zůstává roky nevyřešená

Už se blížil večer a rodiče dostali o Haničku strach, když se nevrátila ze školy. Zkoušeli nejprve obvolat kamarádky dívenky, u žádné z nich ale nebyla. Kolem sedmé hodiny proto vše ohlásili na policii. Kriminalisté se ihned pustili do rozsáhlé akce, na pomoc byl přivolán i vrtulník. Holčičku zaznamenala bezpečnostní kamera ještě v Kladně, pak už ji ale nikdo neviděl. Do autobusu zřejmě nenastoupila, protože si ji žádný z řidičů ani cestujících nepamatoval a na trase z Kladna do Libušína nejezdilo velké množství lidí. Zřejmě se dívence něco stalo ještě v Kladně.

Haničku zavraždili!

Po dvou dnech intenzivního pátrání přišla tragická zpráva. Haniččino tělo objevily náhodou děti mezi odpadky v bývalé cihelně. Brzy bylo jasné, že holčička zemřela násilnou smrtí. Vrah jí zasadil pět bodných ran, hlavně do oblasti beder a střelil ji do týla. Pitva prokázala, že školačka nebyla znásilněná a neměla v těle hormony, které se vyplavují, když je člověk ve stresu a má strach. To naznačuje, že pachatele nejspíš znala.

Kriminalisté začali případ vyšetřovat, po čase se jim podařilo vytipovat možného vraha. Podezřívali Karla T., což byl v Libušíně známý podivín. Bydlel v chatové osadě, neměl stálé zaměstnání a živil se především příležitostnými brigádami a sběrem kovu. Na jeho oblečení se našly povýstřelové zplodiny a na jeho ručníku vlákna z Haniččina oblečení.

Měla policie vraha?

Jednalo se však o samé nepřímé důkazy a výslech kriminalistům nijak nepomohl. Karel T., který podle odborníků trpěl psychickou poruchou, totiž policistům vykládal naprosté nesmysly o tom, že si přeje, aby ho u soudu zastupoval prezident a podobně.

Karel T. byl tak nakonec propuštěn a případ zůstal nevyřešený. To, že by měl být pachatelem právě on, přišlo podivné matce zmizelé Haničky, a to hned z několika důvodů. Například proto, že Karel T. neměl auto a holčička s největší pravděpodobností zmizela v Kladně, protože v autobuse ji nikdo neviděl. Cesta z Kladna do Libušína trvá pěšky asi hodinu a půl.

Podrobnosti o vraždě malé Haničky se dozvíte v novém dílu bonusového pořadu Za katrem. Ten si pro vás připravily moderátorky Insta Crime Podcastu Tereza a Petra. Pořad Za katrem vychází každé druhé pondělí a nově se budou jeho díly věnovat právě nevyřešeným případům, neobjasněným vraždám, podezřelým úmrtím i zmizením.