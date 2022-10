Pavel Kristl (65) uškrtil manželku a tělo zakopal na zahradě: Soud ho poslal do vězení na 8 let

Pobočka krajského soudu v Pardubicích v pondělí poslala Pavla Kristla na osm let do vězení za vraždu družky. Letos v noci z 9. na 10. dubna napadl v Letohradě na Orlickoústecku devětapadesátiletou ženu, která na následky zranění zemřela. Rozsudek je pravomocný, všechny strany se vzdaly práva odvolání, uvedla Iva Matušková z krajského soudu.

Podle obžaloby pětašedesátiletý útočník v opilosti a po slovní a fyzické rozepři v předsíni rodinného domu ženu opakovaně napadl údery pěstí do hlavy. Žena se následně hlavou udeřila o zeď a při pádu i o podlahu, kde zůstala ležet. Muž v útoku pěstmi na hlavu pokračoval i na zemi a také ji rdousil oběma rukama do chvíle, kdy přestala jevit známky života. Poté vykopal jámu nedaleko společného rodinného domu, do které tělo ukryl.

V pondělí začali ženu shánět její kolegyně z práce a Kristl proto oznámil její zmizení na policii. Při výslechu ale neustále měnil výpověď. Kriminalisté si navíc povšimli, že má Kristl čerstvé zranění v obličeji. Po osmihodinovém výslechu se nakonec k vraždě manželky přiznal.

Původně mu hrozilo 10-18 let vězení, podle Deníku však soud přihlédl k předchozí mužově bezúhonnosti a k jeho upřímné lítosti. Tyto dvě skutečnosti byly polehčujícími okolnostmi.

Manželé spolu byli 39 let a vychovali společně tři děti, v posledních deseti letech však začali mít mezi sebou neshody.