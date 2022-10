Paříž se rozloučila se zavražděnou Lolou (†12): Nad bílou rakví na sestru vzpomínali její bratři!

V pátek 14. října se Lola nevrátila ze školy, o několik hodin později její tělo, zabalené do obnošeného šatstva, našel bezdomovec v plastové krabici. Z uškrcení a znásilnění dívky policie velmi rychle obvinila 24letou Dahbiu B. původem z Alžírska. Společně s ní byl obviněn i 43letý muž, který měl údajné pachatelce pomáhat s přepravou těla. Žena trpí psychickými obtížemi, a jelikož měla propadlé studentské vízum, byl jí úřady už vloni vydán příkaz k opuštění Francie.

Lolina smrt ve Francii vyvolala pobouření i debatu o pravidlech vyhošťování cizinců. „Na co čekáte, abyste konečně zastavili toto nelegální přistěhovalectví, které se vymyká kontrole?" vyjadřovala se po tragédii francouzská politička Marine Le Penová. Té francouzská premiérka Elisabeth Borneová vzkázala, aby „ukázala trochu slušnosti“. S rodinou oběti se osobně setkal prezident Emmanuel Macron, který vraždu označil jako „extrémní zlo“.

Pohřbu se zúčastnili i politici

Rodina zavražděné Loly svolila, že na pohřeb smí přijít i veřejnost, ale žádala o „respekt a důstojnost“. Obřad se konal v rodném městě Loliny matky Lillers, které má asi 10 000 obyvatel.

V prvních řadách v kostele seděl ministr vnitra Gérald Darmanin nebo místní poslankyně za krajně pravicové Národní sdružení Caroline Parmentierová. Stovky lidí sledovaly obřad před kostelem, kam byl přenášen zvuk pomocí reproduktorů. Kvůli očekávanému přívalu zájemců na náměstí neparkovala auta, která tu obvykle stojí.

Lidé se z vraždy nevzpamatovali

Ve stejnou chvíli, kdy se konal pohřeb na severu Francie, se lidé sešli i v Paříži u domu, kde dívka s rodinou žila. Již od nálezu těla sem lidé nosí květiny a vzkazy. V pátek jim na facebooku Lolina matka poděkovala za podporu.

V rodném městě Loliina otce Fouquereuil, kde rodina zavražděné v současné době přebývá, jsou lidé z vraždy v šoku. „Jsem maminkou dívky ve stejném věku, jako byla Lola,“ sdělila BBC jedna z tamních obyvatelek. „A když vidím Loly fotky. Byla to malá gymnastka, školačka, která se bavila s přáteli a byla plná života. Je to stejné jako moje holčička. Hrozně mě to zasáhlo,“ svěřila se Francouzka.