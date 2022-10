Pohřešovanou dívenku (†12) našli znásilněnou a zabitou: Mladá bezdomovkyně chtěla po vraždě kusy těla prodat!

Francouzskou metropolí otřásl v pátek hrůzný případ. Teprve dvanáctiletá Lola Davietová se nevrátila ze školy. Její rodiče dostali strach a začali pátrat, co se s jejich dívenkou mohlo stát. Dívčin otec je správce mnoha budov na severu Paříže, a mohl se tak podívat na kamerové záběry. Na těch uviděl dceru, která se přiblížila ke komplexu, kde rodina bydlí. Do areálu sice vešla, ale do bytu rodičů už nedorazila. Otec si všiml, že na záběrech mluví Lola s ženou starou kolem dvaceti let.

I když rodina zalarmovala policii, aby jim jejich dcerku pomohla najít, bylo pozdě. Tělo zamaskované hadry v neprůhledné plastové bedně našel ještě ten den před půlnocí bezdomovec v blízkosti areálu rezidence, kde rodina bydlela.

Vrah dívku zneužil

Dle provedené pitvy byla Lola uškrcena. Dívenka měla navíc podle informací britského deníku Daily Mail obličej omotaný lepící páskou, podříznuté hrdlo a na nohou měla červeně napsané číslice 1 a 0.

V pondělí pařížský soud obvinil z vraždy a znásilnění s přitěžujícími okolnostmi čtyřiadvacetiletou Dahbiu B. původem z Alžírska. Ta údajně trpí silnými psychickými poruchami.

Vyšetřovatelé popsali, že žena během výslechu balancovala mezi přiznáním vinny a lží. Nakonec řekla, že dívku odvlekla do bytu své sestry, která bydlí ve stejném komplexu, jako rodina zavražděné dívky. „Lolu donutila, aby se osprchovala a poté se dopustila sexuálního zneužívání a dalšího násilí, které vedlo k její smrti. Následně ukryla tělo v bedně,“ uvedl francouzský prokurátor. Dahbia se měla také svým činem chlubit a chtěla části těla dokonce prodat.

S vraždou pomáhal někdo další?

Svědci také podle Daily Mailu uvedli, že viděli v domě, odkud holčička zmizela, ženu, jak se vláčí s těžkým kufrem, který „byl od krve a smrděl bělidlem“. Ten měla žena uložit do auta, kde zřejmě byl i její komplic.

Před soudem totiž stanul i třiačtyřicetiletý muž, který měl Dahbii pomáhat s přepravou těla. Soud na něj uvalil dohled, protože kvůli povaze trestného činu nemůže zůstat ve vazbě.