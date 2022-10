Otec údajného kata (†19) gayů z Bratislavy: Můj syn je oběť, někdo ho zmanipuloval!

Otec údajného vraha a střelce z Bratislavy si myslí, že jeho syn nevraždil, a navíc byl zmanipulovanou obětí. Odkazuje třeba i na podle něj „podezřelou“ polohu, ve které našli jeho syna mrtvého. Ten podle všeho spáchal sebevraždu několik hodin poté, co před LGBTQ+ barem Tepláreň zastřelil dva mladé nevinné muže.

„Já nevěřím, že to udělal,“ řekl v rozhovoru pro Rádio Kompas otec devatenáctiletého střelce z Bratislavy Juraj K. st. Doplnil, že svého syna k extremismu nikdy nevedl. Rozhovor moderoval odsouzený pravicový extremista a politik Marián Kotleba.

Jeho syn Juraj K. mladší podle všeho v Bratislavě zastřelil dva muže – Matúše a Juraje. A to přímo před gay barem Tepláreň v centru Bratislavy. Oba patřili do LGBTQ+ komunity. Devatenáctiletý útočník si skupinu vybral zřejmě úmyslně. Stavěl se proti nim, stejně tak i proti Židům. K činu se později přiznal v dopise.

Měl psychické problémy

Svého syna popsal jako nekonfliktního, citlivého a uctivého chlapce. Podle deníku Čas ale z dostupných výpovědí lidí z jeho okolí vyplývá, že šlo o agresivního chlapce, který se měl chovat velmi zvláštně. „Čekal jsem, že s ním budou v pubertě problémy, ale nebyly. Jako devatenáctiletý chlapec poděkoval za každé jídlo. Nikdy nebyl drzý,“ popsal svého syna.

Nikdy prý nebral drogy, nepil ani nekouřil, stejně tak prý „nevymetal bary“. Ve škole si měl projít i šikanou. „Dospělo to až do stadia, že měl psychické problémy. Zhroutil se natolik, že říkal, že nemá proč žít. Ani tehdy však nikomu neublížil, nikomu nedal ani jen facku,“ tvrdil jeho otec. Situace se změnila poté, co přestoupil na školu pro mimořádně nadané děti.

„Zneužitá oběť“

Otec je navíc přesvědčený, že jeho syn se stal obětí. „Podle toho, jak se ten den choval, tak nevěřím tomu, že to udělal. V pátek měl mít stužkovou, na kterou se velmi těšil. Myslím, že se stal zneužitou obětí. Už před útokem ho do toho podle mě vmanipulovali,“ zakonspiroval si otec.

Odkazuje i na fotografii, na které je zachyceno tělo jeho syna. Toho policie našla v lesíku v Bratislavě několik hodin po střelbě, když spáchal sebevraždu. „Určitě se už k divákům dostala fotografie toho, jak našli mého syna. Ta nepřirozená poloha, to mi nikdo nevysvětlí,“ řekl.

Prakticky okamžitě po střelbě dorazil Juraj (†19) domů, rodiče věděli, co se stalo, policii ale nezavolali. Mezitím si doma vzal jinou zbraň. „Nejde mi do hlavy, jak se k ní dostal. Byla velmi dobře zabezpečena v trezoru, klíč byl v jiném trezoru,“ popsal otec.

Čekal na premiéra

Svého syna viděli rodiče zřejmě naposledy kolem čtvrté hodiny odpoledne. Podle dostupných a ověřených informací měl několik hodin čekat před domem slovenského premiéra Eduarda Hegera. Když se ho nedočkal, tak se zřejmě přesunul do Zámecké ulice ke zmíněného baru.

Policie případ vyšetřuje jako zvlášť závažný zločin teroristické útoku. Údajný střelec zanechal dopis na rozloučenou určený hlavně rodičům. Z něj bylo patrné, že z plánovaného činu má radost, výčitky svědomí či naopak lítost ale neprojevil.