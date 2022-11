Soud tak ženě uložil výjimečný trest, 22 let si má odpykat ve věznici s ostrahou. „Máme za to, že uložit tento trest je na místě. Obětovala děti, neudělala to proto, že by jí hrozil život na ulici. Udělala to, že nebylo po jejím, nerealizovaly se její představy o životě. Měla nabídku od sestry, aby se k ní přestěhovala. Nebyla v bezvýchodné situaci.bŘekla si, že všem ukáže. Děti jí zcela věřily, neměly žádná zranění na rukou, plně matce důvěřovaly," uvedla předsedkyně senátu Lucie Bočková.

Obžalovaná matka nvíc jednala s rozmyslem. „Nad svým jednáním měla vyšší míru racionální kontroly. Zvedla se, odložila malé dítě, vzala nůž. Jednala systematicky,“.dodala Bočková. Žena má též dětem a partnerovi zaplatit odškodné přes 1,7 milionu korun. Rozsudek není pravomocný, všechny strany si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou.

Krvavé Velikonoce

Hrůzné drama se odehrálo o letošních Velikonocích v panelákovém bytě v městské části Doubí v Karlových Varech. „Žena vzala kuchyňský nůž z čepelí dlouhou 20,5 cm a dceru devětkrát bodla do krku, dívka zemřela. Synovi zasadila pět ran, ten přežil,“ řekl státní zástupce Václav Průcha.

V bytě byl ještě dvouměsíční kojenec, ten vyvázl bez zranění. Holčička na místě zemřela, chlapci lékaři v nemocnici zachránili život.

Děti jsem milovala

Žena u soudu odmítla úkladný motiv činu, za smrt a zranění dětí se ale cítí vinna. V osudný den čekala na majitelku bytu, z kterého se měla odstěhovat. „Nedařilo se mi najít náhradní bydlení. Měla jsem dluhy a finanční problémy. Byla jsem ve stresu. Nedokážu říci, proč se tak stalo. Chtěla jsem děti chránit, protože jsem nevěděla, co se bude dál dít, že nebudou mít co jíst. Nevěděla jsem, jak mám situaci řešit. Tak jsem to všechno chtěla ukončit. Pak se to tak nějak vykrystalizovalo. Ale není to tak, že bych je chtěla v úmyslu zabít. Svoje děti jsem vždycky milovala,“ řekla žena.

Nejdřív syna, pak dceru

U soudu řekla, že děti se nebránily a nejdřív vztáhla ruku na syna. „Seděl na posteli a koukal. Pak jsem ho přestala bodat. Myslela jsem, že zemřel. Dcera přišla k nám, sama vylezla na postel. Co byl první impuls, že jsem vzala do ruky nůž? Nějak jsem nad tím nepřemýšlela. V bodání jsem přestala sama. Myslela jsem, že už je dobře, že už nás nebude nic trápit. Syn i dcera nejevili známky života,“ uvedla žena.

Tvrdila také, že se chtěla zabít, ale nestačila to udělat. „Byla jsem u dcery a utěšovala jsem jí. Chtěla jsem, aby věděla, že za chvíli budeme spolu u syna. Ten ležel vedle na posteli a já ho držela za ruku,“ řekla žena.

Chroptící dítě na posteli

Policie zadržela ženu přímo na místě činu. Pomoc zavolala majitelka bytu, která přišla na předem domluvenou schůzku. „Na mé zvonění nikdo neotevřel. Slyšela jsem dětský pláč. Manžel odemkl byt. Když jsme vstoupili dovnitř, viděla jsem malé miminko ležet na zemi pod oknem a na manželské posteli chroptící dítě. Seděla tam žena, byla skloněná nad dalším dítětem a vedle sebe měla nůž od krve. Pak jsme zavolali na tísňovou linku,“ uvedla svědkyně.

Za brutální vraždu a pokus vraždy navrhoval státní zástupce ženě výjimečný trest ve výši 22 let vězení. Soud mu vyhověl.