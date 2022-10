Na šest let do vězení poslal Krajský soud v Plzni Karolínu Č. (28). Neuposlechla totiž lékaře a dceru (5) neodvezla po zranění oka na operaci. Dívka kvůli tomu oslepla.

Trest za těžké ublížení na zdraví si žena odsedí ve věznici s ostrahou. Verdikt ale není pravomocný.

„Obžalovaná si podala odvolání na místě, státní zástupkyně i opatrovník poškozené si ponechali lhůtu pro podání odvolání,“ uvedla mluvčí soudu Jana Rubášová.

Pastelka v oku

Holčička se loni v květnu píchla pastelkou do oka. Poranila si rohovku a sítnici. Matka ji druhý den vzala k lékařce do Dobřan na jihu Plzeňska, ta dítě poslala do nemocnice v Plzni. Vystavila i poukaz na sanitku, která tam matku s dcerkou měla odvézt, byla totiž nutná operace. Jenže se tak nestalo.

„Poučení od lékařky matka nerespektovala a k ošetření do nemocnice s dcerou neodjela,“ řekla státní zástupkyně Věra Brázdová. K lékaři vzala matka holčičku až v půlce srpna, když se oko zhoršilo. Na operaci ale dceru opět neodvezla.

Matka: Doktorku jsem nepochopila

Na oční kliniku do Plzně dívku nakonec převezli policisté. To už ale bylo pozdě a holčička o oko přišla. Matka i tak jakoukoli vinu u soudu odmítla. „Já nemám takové myšlení jako někdo. Já jsem paní doktorku moc nepochopila,“ vysvětlovala, proč dceru nedopravila na kliniku.

„I kdybych tam přišla ten den, kdy se to dceři stalo, stejně by jí oko nezachránili. Řekl mi to jeden doktor,“ hájila se žena. Podle znalců by ale včasná operace holčičce zrak zachránila.

