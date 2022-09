Pastelkou při hraní se holčička (5) píchla do oka a už na něj nikdy neuvidí. Může za to podle obžaloby její matka Karolína Č. (28), která neuposlechla lékaře a dceru nedopravila do nemocnice k urgentní operaci oka.

Dívka si poranila oko loni v květnu. Pastelka jí poškodila rohovku a sítnici. Druhý den s ní matka šla k ambulantní lékařce do Dobřan na Plzeňsku.

Lékařka Karolínu Č. poslala na specializované pracoviště do Fakultní nemocnice v Plzni s tím, že je nutná operace oka, aby její dcera o něj nepřišla. Zároveň Karolíně Č. vystavila poukaz na sanitku, které je měla obě odvézt do Plzně.

Kašlala na lékaře

Jenže se tak nestalo. „Poučení od lékařky žena nerespektovala a k ošetření do nemocnice s dcerou neodjela,“ řekla státní zástupkyně Věra Brázdová. Teprve v půlce srpna, když se oko dívky zhoršilo, ji matka přivezla na oční ambulanci nemocnice v Klatovech.

„Aby zakryla zanedbání péče, ošetřujícím lékařům tvrdila, že k poranění oka došlo předchozího dne. Ti znovu ženu upozornili, že oko je velmi zraněné a je nezbytná operace na klinice v Plzni. Ani tam ale žena s dcerou nedorazila. Lékaři jí přitom vyjednali okamžité přijetí,“ uvedla Brázdová.

S policií do nemocnice

Po oznámení lékařů se do případu vložili policisté, kteří matku s dcerou odvezli na oční kliniku do Plzně. „Tam specialisté zjistili, že poškození oka je nevratné a operačně již neřešitelné. Kdyby holčičce oko operovali hned, zachránili by ho a zůstala by zachovaná i ostrost zraku,“ dodala Brázdová.

Matka Karolína Č. vinu odmítá. „Nejsem vina. Já to dceři neudělala. To, co se stalo, byl takový zkrat. Mám ještě jednu dceru (3) a nestačím se o obě starat. Já mám své holky ráda,“ řekla Karolína Č.

Matka: Nemám takové myšlení

Na otázku soudce, proč neuposlechla lékaře, a dítě nedopravila na kliniku v Plzni, reagovala: „Já nemám takové myšlení jako někdo. Já jsem paní doktorku moc nepochopila, mně to v tu chvíli moc nemyslelo. V té době jsem byla mimo, prodělala jsem dvě interrupce po sobě a taky jsem byla po covidu,“ řekla obžalovaná žena.

Přiznala, že když viděla, že s okem je to horší, šla znovu k dcerou k lékaři. Na opětovnou otázku soudce, proč ani v tomto případě neuposlechla výzvy lékařů, a dítě neodvezla do Plzně, uvedla: „Mně to tak nemyslí. I kdybych přišla ten den, kdy se to dceři stalo, stejně by jí oko nezachránili. Řekl mi to jeden doktor,“ dodala žena. Ve znaleckém posudku ale stojí, že včasná operace by holčičce oko zachránila.

Pokračování v říjnu

Karolíně Č. hrozí za těžké ublížení na zdraví vězení v rozmezí 5 až 12 let. Státní zástupkyně navrhuje trest od 5,5 do 6 let se zařazením do věznice s ostrahou.

Zmocněnec pro dítě nárokuje odškodnění 1,4 miliónu korun. Soud byl odročen a bude pokračovat v říjnu výslechem otce dívky, lékařek, lékařů a soudního znalce.

VIDEO: Dětský chirurg o ůrazech dětí.