„První pacienty z celých jihozápadních Čech začne přijímat v nejbližších dnech,“ řekl ředitel nemocnice Václav Šimánek.

Počet psychiatrických pacientů stále narůstá, poslední dobou má na jejich zvýšeném počtu podíl i koronavirová pandemie. Plzeňská psychiatrická klinika je jediným zařízením v regionu, které poskytuje akutní psychiatrickou péči pro pacienty všech psychiatrických diagnóz. Ročně je na klinice hospitalizováno na tisíc pacientů a specialisté kliniky provedou 9000 ambulantních výkonů.

„Třetina naší populace se jednou za život dostane do situace, kdy bude potřebovat pomoc odborníka v oblasti duševního zdraví. Nemusí to být jen psychiatr, může to být psycholog, psychoterapeut. Jsem moc rád, že tady budeme moci poskytovat péči na té nejvyšší úrovni,“ řekl přednosta kliniky Jan Vevera.

Více lůžek

Klinika zvýšila počet lůžek z původních 76 na 90, k dispozici bude více ambulancí. Z 90 lůžek je 20 lůžek pro děti a 30 pro dospělé, 20 lůžek je protialkoholních a ostatní patří psychiatrické rehabilitaci. V celé klinice nejsou žádná síťová lůžka.

Nový pavilon má také místo pro denní stacionáře, větší prostor získá psychoterapie, fyzioterapie, ergoterapie, tedy nácvik hrubé a jemné motoriky, i léčba uměním – arteterapie. Pro pacienty je k dispozici venkovní a vnitřní atrium se zelení, které bude pro některé dočasně jediným místem, kam mohou na procházku. Pavilon má také částečně zelenou střechu a venku přírodní amfiteátr.

„Jako jediná fakultní nemocnice v ČR jsme vybudovali nový pavilon psychiatrie, který bude funkční v rámci reformy psychiatrické péče. To znamená, že se posuneme do komunitní, stacionární péče. Je tady posílený ambulantní provoz, je tady velká část pro stacionáře a pro kreativní dílny. To je to, co chce reforma psychiatrické péče, nestigmatizovat pacienty tím, že jsou psychiatričtí, ale naopak je postupně učit zapojit se do běžného života,“ doplnil Šimánek.

Z nákladů 457 milionů korun se částkou 268,4 milionu podílela EU, stát přispěl 47,3 milionu a zbylých 141,3 milionu šlo z rozpočtu nemocnice. Dalších téměř 22 milionů stálo vybavení kliniky a 11 milionů nábytek.