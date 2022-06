Vodnář

I když se snažíte něco ušetřit, tak to nejde. Vždycky se objeví nějaká investici, kvůli které o všechno přijdete. Opravdu už vás to nebaví, ale nedá se nic dělat. Hvězdy vám v této oblasti nepřejí a do konce týdne to budete muset jednoduše vydržet.