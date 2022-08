Na 16 let do věznice s ostrahou poslal Krajský soud v Plzni ženu (28), která na Sokolovsku utopila novorozence ve vaně. Matka tří dětí se k vraždě přiznala, a žádala tak nižší trest.

Hrůzný čin se odehrál loni v červenci v koupelně bytu, kde žena bydlela se svým přítelem (30). Státní zástupce Martin Rykl obžalobě uvedl, že žena vraždu dítěte předem plánovala, neboť těhotenství celou dobu důsledně tajila a rozhodla se k ní několik dní před porodem.

„Do vany napuštěné vodou porodila životaschopné dítě. V úmyslu jej usmrtit ho ponechala pod vodní hladinou. Znemožnila mu tak nadechnout se. Teprve, když dítě zemřelo, zavolala svého přítele a tvrdila mu, že se narodilo mrtvé,“ řekl státní zástupce Martin Rykl.

Přiznala se k vraždě

Žena se u soudu k vraždě přiznala. „Cítím se být vinna. Já sama sebe nepoznávám. Děti miluji, nevím, kde se to ten den ve mně vzalo. Dítě jsem nechtěla proto, že nám to tehdy s přítelem moc nefungovalo a také jsme měli finanční problémy,“ řekla žena.

„Vše v obžalobě považuji za pravdivé. Nechci, aby u soudu proběhlo dokazování. Jen zdvořile žádám o nižší trest a o zařazení do věznice s mírnějším režimem,“ dodala obžalovaná.

Trest hned nepřijala

Krkavčí matce hrozilo za vraždu 15 až 20 let vězení a umístění do věznice se zvýšenou ostrahou. Soud se nad ní smiloval a poslal ji do basy na 16 let. Vyhověl jí i v tom, že si trest odpyká v mírnějším vězení, tedy v jen v ostraze.

„Polehčující okolností bylo její doznání a lítost nad svým jednáním. Naopak jí přitěžuje, že vraždu spáchala ve zkušební době podmíněného trestu (pozn. red. za neplacení výživného). Uložili jsme jí tak trest 16 let vězení. Neshledali jsme podmínky pro to, abychom uložili trest pod dolní hranici trestní sazby,“ řekl předseda trestního senátu Jan Hostaš.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce se vzdal práva na odvolání, žena si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.

