Kvůli smrti stařenky (†94) v domově pro seniory v Tachově stojí před Krajským soudem v Plzni Josef K. (35). Obžaloba ho viní z úmyslného ublížení na zdraví a žádá osm let vězení. Muž totiž podle obžaloby do budovy úmyslně najel autem.

Vše se odehrálo v květnu 2020. Josef K. vjel autem Škoda Fabia do domova pro seniory. „Přejel přes chodník, pokračoval po rampě pro invalidy a rychlostí 48 km/h záměrně projel skleněnými dveřmi do obytné budovy. Nebrzdil a pokračoval ještě chodbou dlouhou přes pět metrů, než ho zastavil náraz do zdi,“ řekl státní zástupce Jiří Richtr.

Během jízdy těsně minul seniorku. „Ta se lekla, upadla zády na zem, přičemž nohy jí podjely pod podvozek a jen díky náhodě nedošlo k jejich přejetí,“ dodal Richtr.

Smrt seniorky

Josef K. pak z auta utekl, vyběhl do patra, prokopl dveře pokoje, kde nikdo nebyl a oknem utekl z budovy. Následně ho pak zadržela policie. Stařenka utrpěla zlomeninu pánve, skončila v nemocnici, kde později zemřela.

Podle státního zástupce byl Josef K. v době, kdy autem vjel dovnitř budovy domova pro seniory, jen částečně příčetný. „V době činu byl pod vlivem duševní poruchy, tzv. toxické psychózy. Tu si sám přivodil užíváním pervitinu a marihuany,“ uvedl Richtr.

Měl prý vidiny

Při výslechu na policii Josef K. tehdy tvrdil, že jel do domova za babičkou, protože měl vidiny, že se jí něco stane a také, že je napojený na vesmír. Tehdy skončil na psychiatrii. Léčil se v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech na Plzeňsku. U soudu nyní odmítl vypovídat. „Chtěl bych říci jednu věc. Je mi líto toho, co jsem způsobil,“ prohlásil Josef K.

Obžaloba ho viní z úmyslného ublížení na zdraví, kde je sazba až 16 let vězení. Státní zástupce navrhuje trest osm let za mřížemi.

