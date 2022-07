Krvavé drama v domažlickém bytě potrestal Krajský soud v Plzni. Bulhar Mihail D. (33) si má za pokus vraždy odsedět sedm let. Loni v listopadu pobodal jednoho z hostů, kterému zachránila život jen rychlá pomoc zdravotníků. Verdikt není pravomocný.

„Obžalovanému byl uložen trest odnětí svobody ve výměře sedm let se zařazením do věznice s ostrahou,“ uvedla mluvčí krajského soudu Jana Rubášová. Pobodaný požadoval po Mihailu D. náhradu nemajetkovou újmu čtvrt milionu korun, toho se bude muset domáhat v občanskoprávním řízení.

Návštěva se zvrhla v krvavý incident v okamžiku, kdy se společnost rozcházela. „Obžalovaný po předchozí vzájemné slovní rozepři nejméně dvakrát bodnul poškozeného do oblasti hrudníku a dále dvakrát do pravé paže,“ uvedl státní zástupce. Nebýt rychlého zásahu zdravotníků, zraněný by nepřežil.

Nůž v ruce

Mihail D. tvrdil, že si na útok nepamatuje. V bytě u známé byla prý přátelská atmosféra, jen napadený se do něj údajně navážel. Pak se situace vyhrotila. „Když jsem se pak obouval, někdo mě praštil do hlavy. Padl jsem na kolena a na zemi uviděl nůž, vzal jsem ho do ruky. Někdo se se mnou pokoušel prát, snažil jsem se bránit, máchal jsem rukama,“ popisoval Mihail.

Nakonec vyběhl ven a zjistil, že je od krve. „Kontroloval jsem, jestli nejsem zraněný, bolela mě hlava a za uchem. Nevzpomínám si, jakou cestou jsem se dostal domů k matce,“ vypovídal Mihail. Zakrátko si pro něj došli policisté, skončil v cele předběžného zadržení a poté ve vazbě..

Pobodaný málem zemřel

Okno má i napadený. Uvedl, že v osudný den hodně pil. Ještě si pamatoval, že přišel na návštěvu. „Pak jsem byl celý od krve. Omdlel jsem a probral jsem se až v nemocnici,“ uvedl. Téměř vykrvácel, jen rychlý lékařský zásah mu zachránil život.

Za vraždu ve stádiu pokusu hrozilo Mihalilovi, v minulosti už několikrát trestanému za krádeže a drogové delikty, až 18 let v base. Státní zástupce pro něj navrhoval osm let ve věznici s ostrahou. Soud Mihailu D. uložil o rok méně, ten se proti verdiktu na místě odvolal. Státní zástupce si pro podání odvolání ponechal lhůtu.

