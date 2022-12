Muž za obdobné jednání už v minulosti dostal dvakrát podmínku. Teď mu za zneužití dítěte k výrobě pornografie a svádění k sexuálnímu styku hrozil jeden rok až pět let v base.

„Přehnal jsem to. Je to moje chyba, jsem prostě blbej. Nevím, co mě to napadlo. Choval jsem se špatně, teď už to vím,“ uvedl podle serveru novinky.cz obžalovaný muž při prvním soudním přelíčení loni na jaře. Tvrdil, že sice ženám psal, aby mu umožnily pohlavní styk s dítětem, ale nikdy by toho nebyl schopen.

Léčit se mu nechce

Podle znalců trpí poruchou sexuální preference, což snižuje jeho schopnost se ovládat. Polehčující okolností bylo, že komunikoval výhradně s dospělými. V posledním případě už ale kontaktoval školačku (12), se kterou podle obžaloby vedl vulgární sexuální komunikaci.

Přesvědčil ji, aby se nahá vyfotila a fotku mu poslala. „Pak pod pohrůžkou jejího zveřejnění na sociálních sítích požadoval po dívce další intimní snímky,“ upřesnila žalobkyně Taťána Ulčová.

Na jaře byl odsouzen k 10 měsícům, nyní je verdikt soudu dva roky a ústavní léčba. Právě proti ní se ale obžalovaný traktorista odvolal.

Karel T. oslovil i Petru (35) z Příbrami. Za fotky jejího nahého syna nabízel 10 tisíc korun. S chlapcem chtěl být i o samotě. „Zpočátku se vyptával, jestli jsem sama a jestli mám děti. Desátá konverzace už byla o tom, že chce být s malým v noci sám. Když mi to napsal, byla jsem v šoku. Ale ještě více jsem se vyděsila na kriminálce, kde mi řekli, že toho má víc,“ řekla podle serveru žena.

