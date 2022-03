Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině v Plzni (KACPU) prošlo za posledních 24 hodin 721 ukrajinských uprchlíků. Je to nejvyšší číslo od zahájení jeho provozu na začátku března.

„Centrum dosud odbavilo celkem 4226 lidí,“ řekla mluvčí kraje Eva Mertlová. Plzeňský kraj je v počtu na čtvrtém místě u nás. První je Praha, následují střední Čechy a jižní Morava. Podle náměstka hejtmana Petra Vanky (ANO) je kraj připraven, že centrum bude fungovat i několik měsíců.

„Ubytováno bylo za středu 61 osob, od počátku jeho fungování 241 osob. Nadále jsou k dispozici kromě centralizovaných ubytovacích kapacit také hala Lokomotivy v Plzni se stovkou míst, kam hasiči odváží zájemce o jednorázové ubytování a odpočinek po dlouhé cestě do ČR,“ uvedla mluvčí. Z téměř 90 procent, matky s dětmi a ženy.

Zábava pro děti

V centru je k dispozici velký dětský koutek, dětem starším 15 let nabízí možnost navštěvovat domy dětí a mládeže, které zřizuje. „Jsou tam vytvářeny adaptační skupiny. Teď jsou převážně ve Středisku volného času Radovánek v Plzni. Program je zaměřen zejména na intenzivní výuku českého jazyka,“ uvedla Mertlová.

VIDEO: Rusko válku nevyhraje. Ukrajinistka promluvila o naději i nečekané proměně Zelenského.

délka: 37:23.40 Video Rusko válku nevyhraje. Ukrajinistka promluvila o naději i nečekané proměně Zelenského Pavlína Horáková

Adaptační skupiny fungují i pro mladší děti včetně předškoláků. O jejich začlenění se starají hlavně města a obce, které zřizují základní a mateřské školy. Zejména v Plzni už do nich docházejí zatím nižší počty ukrajinských dětí.

Navýšili rezervu

Kraj zatím vydal na provoz KACPU statisíce korun. „V pondělí jsme navýšili krizovou rezervu o čtyři miliony na pět milionů korun, abychom měli akční peníze. Zatím to není otázkou peněz, to přijde v následujících týdnech. Teď je to o lidských zdrojích a organizaci služeb,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Před KACPU postavil v pondělí Prazdroj velký stan, v němž vybavil jídelnu, zajistil suroviny a kuchaře a rozdává Ukrajincům ve frontě jídlo zadarmo.

