Skandální drzost předvedl před Krajským soudem v Brně řidič kamionu obžalovaný ze sexuálního zneužívání dcery (10) jeho družky. Soudkyni se snažil namluvit, že jen plnil její přání a obětí tak není ona, ale on. Dívka ho prý dokonce měla přemoci a zneužít proti jeho vůli!

Na takové případy a obviněné, aby snad měli soudci náhradní žaludky. Bezbřehou drzost, kterou předvedl řidič kamionu, se totiž vymyká i těm nejelementárnějším náznakům přiznání viny a projevení lítosti.



Udělal jsem, abych měl klid

Vysokou mírou odolnosti se zřejmě musela vybavit brněnská soudkyně Jaroslava Bartošová, když poslouchala výpověď obžalovaného. Ta by se dala shrnout v podstatě do jedné věty: Za všechno může dívka, já se jí jen nedokázal ubránit.

„Všechno byla vlastně její iniciativa. Přišla s tím, abych ji takzvaně vyhonil. To jsem odmítl. Když ale během krátké doby přišla podruhé nebo potřetí, nakonec jsem to udělal. Myslel jsem, že mi pak dá klid,“ vypověděl například podle serveru novinky.cz, které se dostaly k rozsudku, řidič kamionu, který měl dívce dělat náhradního tátu.



Připravil ji o panenství

Dívka podle jeho slov dokonce sama přišla za ním do postele a začala ho orálně uspokojovat. „Myslel jsem si, že jde o mou partnerku, tak jsem si to užíval, ale jen do okamžiku, než jsem zjistil, že má můj úd v ústech dívka,“ vytasil se s obhajobou.

Pod nátlakem ji prý zneužil i v kabině kamionu a dívku připravil o panenství pochopitelně proti své vůli.

Taková tvrzení byla ovšem v ostrém protikladu, co vypověděla u soudu dívka, znalci a lékaři, kteří poukázali na to, trpí posttraumatickou stresovou poruchou.



Brala ho jako tátu

„Brala jsem ho jako svého tátu, a i jsem ho tak oslovovala. Později, když mi začal dělat něco nepříjemného, jsem ho začala nenávidět a teď jej beru, jako by neexistoval,“ vypověděla před soudem zneužívaná dívka.

U soudu to měla o to těžší, že její matka, zřejmě z obavy z vlastního trestního stíhání, záměrně vypovídala ve prospěch obžalovaného. V zachycené telefonní nahrávce známému přitom kamioňák zneužívání potvrdil a řekl, že mu »asi hráblo«.



Osm let vězení

„Obžalovaný zcela zásadně ohrozil rozumový, citový a mravní vývoj poškozené, která ve věku 10 až 13 let rozhodně nebyla osobou způsobilou biologicky ani psychicky k jakýmkoliv sexuálním praktikám, zejména pak s dospělým mužem, kterého považovala za svého náhradního otce,“ řekla ve verdiktu soudkyně.

Zvrhlého chlípníka poslala na osm let za mříže. Rozsudek ale ještě není pravomocný, obžalovaný si totiž podal odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci.