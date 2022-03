Naprosto nechutný případ zvrhlosti rozplétal Krajský soud v Plzni. Obžalovaný zvrhlík Antonín M. (55) z Karlovarska, který má žloutenku typu C a je HIV pozitivní nechráněně souložil s dvěma ženami a několik let zneužíval i dítě. Když se na školačku poprvé vrhl, bylo jí pouhých 12 let! Proti trestu sedmi let se odvolal jak obžalovaný, tak státní zástupce.

O svých nakažlivých chorobách muž věděl od roku 2017, lékařům stvrdil podpisem, že ví, jak se má chovat. Ale vše bylo jinak. Stačilo pár týdnů a muž se vrhl do dobrodružství nevázaného a především nechráněného sexu se dvěma ženami.

„O tom, že mám HIV, jsem nemluvil ve svém okolí kvůli předsudkům,“ uvedl Antonín M. podle servru novinky.cz při výslechu na policii. Jedna z žen podle jeho slov výslovně souhlasila s nechráněným sexem, pokud nikde neměl krvácející ranku.

Dívku zneužil na sekačce

Sex s dospělými ženami mu ale nestačil, své choutky zaměřil i na malou školačku. „Začalo to tím, že jsem sekal zahradu a dívka přišla, jestli může sekat se mnou. Protože nedosáhla na pedály, posadil jsem ji na sebe. Najednou jsem měl potřebu chytit ji za prsa. Jak sekačka nadskakovala, na střídačku jsem ji držel za prsa a pas. Trvalo to asi hodinu a půl,“ popsal muž začátek vztahu se školačkou. Zneužívání pak trvalo několik let!

„Říkala mi, že jí to nevadí, ani pohlavní styk. Ručníkem, co měla po sprchování ve vlasech, jsem jí přikryl oči,“ popsal jejich první sex. Podle něj se to dívce líbilo a sama za ním nadále kvůli erotickým hrátkám chodila.

Podle státního zástupce ale dívka rozhodně o jeho pozornost nestála. „Proti jeho fyzické převaze neměla šanci,“ uvedl.

Prosba o pomoc na papírku

Policie se o všem dozvěděla v závěru roku 2020. Tehdy si dívka šla ve škole pro knížku a učitelce dala do ruky papírek, ve kterém napsala, že s mužem od nich z domu měla sex její máma i ona sama. Napsala, že mámě se to na rozdíl od ní líbí.

Kvůli odvolání se otřesným případem budou soudy nadále zabývat. Muži přitom hrozilo až 12 let. Jediným štěstím žen i dívky je, že je pohlavně přenosnou nemocí nenakazil.

VIDEO: Přibývá více nemocných pohlavní chorobou. Které jsou ty nejčastější?