Drsné odhalení po letech: Tomáš (30) popsal peklo s učitelem! Zneužíval ho v klubovně i školním bazénu

Když bylo Tomáši Papršteinovi (30) ze Sokolova šest let, těžce mu onemocněla maminka a poté zemřela. Upnul se na svého třídního učitele a vedoucího turistického oddílu, který ho posléze začal sexuálně zneužívat. Za svůj čin byl muž odsouzen, nyní mu ale trest vypršel a on školáky učí dál…

Váš život velmi ovlivnila ztráta maminky v dětství….

Když mi bylo šest let, vážně mi onemocněla máma. Byla dlouho v nemocnici a prakticky jsem ji nevídal. Zemřela, když mi bylo osm. Můj táta tuhle bolestnou ztrátu nesl velmi těžce, stejně jako já se uzavřel do sebe. V šesté třídě jsem začal chodit do turistického oddílu. Vedl ho můj třídní učitel Matěj (jedná se o jeho přezdívku), kterého jsem znal od svých čtyř let z dětských táborů. Oddíl pro mě tehdy hodně znamenal, upnul jsem se na něj a kompenzoval si jím ztrátu matky. S Matějem jsme se sblížili a byli jsme nejlepší kamarádi.

Kdy zneužívání začalo?

Zneužívání začalo chvíli před mými 14. narozeninami. Mému třídnímu učiteli, vedoucímu oddílu a nejlepšímu kamarádovi v jedné osobě bylo tehdy 35 let. Dnes je mu 50 let a svou chybu, problém, který se stal, si stále neuvědomuje a vinu stále popírá.

Jakým způsobem vše probíhalo?

Matěj využil mé psychické újmy, začal okolo mě stahovat sítě, manipuloval mnou a posléze mě začal sexuálně zneužívat. Trvalo to přes dva roky. Byl jsem zcela v jeho moci, měl mě omotaného kolem prstu. Sexuálně mě zneužíval na oddílových výpravách, na výletech ve dvou, v bazénu základní školy i přímo v klubovně našeho oddílu, kde jsme společně sami několikrát nocovali. Několikrát se to stalo i u mě nebo u něj doma, kde jsme spolu jako kamarádi přespávali.

Uvědomoval jste si v té době, že je něco špatně? Snažil jste se nějak ohradit?

Ne, neuvědomoval. Byl jsem zmanipulovaný a vývojově minimálně o dva roky pozadu. O sexu a intimních věcech jsem si tehdy povídal jen s Matějem. Tehdy jsem se cítil sám, byl jsem zraněný a absolutně zmanipulovaný. V podstatě jsem nevnímal okolní svět ani sebe samotného. Žil jsem jen pro oddíl a pro Matěje, kterému jsem se úplně se vším svěřoval. Byl mým vzorem.

Kdy jste o tomto problému poprvé promluvil?

Svěřil jsem se své třídní na střední škole. Nejdřív jsem ale řešil to, proč mi Matěj zakazuje chodit s dívkou a nedovoluje mi být do ní zamilovaný. Vyhodil mě kvůli tomu i z oddílu. Žárlil. To byl ten zlom, kdy se to všechno začalo řešit. Ale to, že se jednalo o sexuální zneužívání z Matějovy strany, jsem pochopil až později.

Velká část zneužívání se odehrává v rodinách, mezi nejbližšími. Oběti se často nevěří, nebo se vše tutlá…

Je to zásadní problém. Obětem se musí důvěřovat. Oběť, ať se děje, co se děje, musí cítit podporu a to, že ji někdo vnímá a důvěřuje jí. Pokud to tak není, dopadá to většinou špatně. Oběť se upne na špatnou partu, sklouzne k drogám nebo jiným závislostem a hledá podporu a řešení problému jinde než u blízkých osob či v rodině.

Jak podle vás prakticky zajistit, aby k podobným případům nedocházelo?

O celém tématu je nutné mluvit. Vše je především o informovanosti o této problematice a o vzdělávání kantorů. Další na řadě jsou zákony. Pachatel, který byl odsouzený za tyto činy, už by se nikdy neměl vrátit zpět k práci s dětmi, pokud není vyléčený a pod dozorem. S tím souvisí další téma. Myslím si, že v oddílech či kdekoliv jinde by neměl vedoucí, učitel apod. být s dítětem sám. V těchto organizacích by měli být vždy alespoň dva dospělí, aby docházelo k vzájemné kontrole. Pomůže to také eliminovat případy, kdy je vedoucí křivě obviněn.

Máte pocit, že hovořit o zneužívání je ve společnosti stále tabu?

Ano, nicméně o těchto tématech už se začíná víc a víc mluvit. Možná i proto má můj příběh tak velké ohlasy. Ozývají se mi lidé ze všech koutů republiky a vyjadřují mi podporu. Ozývají se i oběti a chtějí svá skrytá traumata léčit. To považuji za úspěch a jsem vděčný, že moje otevřenost pomáhá už teď. Hledám aktuálně také odborníky, kteří mi s touto osvětou mohou pomoci. Budu rád za pomoc a podporu terapeutů, psychiatrů, sexuologů, pedagogů či expertů na sociální sítě.

Jak žijete dnes?

Dnes už žiju šťastný spokojený život. Mám rodinu, milující ženu a dvě zdravé děti. Kolem mě je spousta báječných lidí, ve kterých mám oporu. Věřím, že jsem důkazem toho, že i tak závažný problém, jako je dlouhodobé sexuální zneužívání, se dá překonat. To také chci předat dalším obětem. Odvahu, sílu, naději a důkaz, že se dá i potom všem začít žít krásný život plný radosti.

Víte, co dnes dělá váš bývalý vedoucí?

Ano vím. Stále učí na základní škole, kde ho paní ředitelka plně podporuje a naprosto mu důvěřuje. Jako vedoucí stále vede svůj oddíl, je dennodenně ve styku s mládeží a svůj vnitřní problém neřeší, popírá, neléčí... Moje přání je, aby si to šel vyřešit, a to klidně i anonymně.