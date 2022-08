Mladiství do 18 let stále častěji sdílejí svoje intimní fotografie. Ty pak bývají nejen zneužívány, ale dostávají je na hranu zákona. A rodiče nezletilých s nimi. Pandemie tento problém ještě znásobila.

Svoji hanbatou produkci fotí či točí a rozesílá po internetu přibližně každý sedmý nezletilý (14 %). Ve věku mezi 16 a17 lety je to dokonce téměř každé čtvrté dítě (24 %). Ukázal to průzkum iniciovaný Policií ČR a společností Eset.

Sex ano, fotka ne

Co se může jevit jako nevinné hrátky s mobilem, do kterých nikomu nic není, může být problém. Málokteré děti a rodiče si uvědomují, že podle zákona sice spolu mohou mít náctiletí sex už od 15 let, jenže až do 18 let si navzájem nesmí poslat intimní záběry.

Když to udělají, spáchají hned dva trestné činy – výrobu dětské pornografie a její šíření. Přestože k trestnímu postihu v těchto případech nedochází, policie musí takové činy prošetřit včetně výslechů a zajištění důkazů a také informovat sociálku, která se o rodinu začne zajímat.

Volnější mravy

Zpozornět by měl prakticky každý rodič teenagera, a především ti pražští. Dívky jsou v této činnosti aktivnější než chlapci, kdy intimní fotky či video posílá po síti 17 % z nich (12 % chlapců). U mladistvých Pražanů je zasílání vlastních hanbatých materiálů dvakrát častější než u náctiletých ve zbytku republiky (Praha 35 %, zbytek 13 %).

Z dospělé populace jsou v celé republice nejaktivnější tzv. mileniálové ve věku 25 – 34 let, u kterých intimní materiály poslala polovina (50 %). Celkově má s touto činností zkušenost 33 % dospělých Čechů.

Proč se fotí?

Náctiletí si svoje genitálie a nahé tělo fotí a natáčí z nejrůznějších důvodů. Dívky se snaží nejčastěji potěšit svůj protějšek (44 %), nebo jsou k tomu nuceny (15 %) a u chlapců převažuje snaha odpovědět na obdržené intimní fotografie (40 %), navázat kontakt (32 %) či jednoduše provokovat a vyvolat reakci (31 %).

Sexting nese rizika

Internet poskytuje prostor pro experimentování a objevování sexuality bez zábran, zejména pro mladé. „Nese s sebou i rizika,“ říká psycholožka Jarmila Tomková. Nejlepší je lechtivé snímky neposílat, a pokud, dbát na to, aby nám na nich nebylo vidět do obličeje a aby na fotce nebyly prvky, které by nás mohly identifikovat, například tetování.

Vydírání a útoky

Zatímco mezi dospělými se se zneužitím jejich intimních fotek či videí setká jen 3 % z nich, u mladistvých je to 18 % a třeba u mladších 15 let to byl každý čtvrtý obrazový materiál (26 %).

Proč takový rozdíl? 23 % nezletilých, kteří někdy intimní fotky posílali, je poslalo mimo jiné i někomu, koho zná jen z internetu. Častěji s neznámými lidmi sdílí svou intimitu děti mezi 12 a 15 lety věku (28 %) než starší. Řada mladistvých zároveň přiznala, že by sami dál sdíleli cizí intimní fotografie, kdyby je dostali. Udělalo by to 33 % chlapců a 19 % dívek.

Pomsta z lásky

Citlivý materiál může zneužít i milovaná osoba. Přesvědčil se o tom chlapec (17) z Čelákovic. V době, kdy chodil se stejně starou dívkou, si posílali videa, kde masturbují. Po rozchodu ale mladík svou bývalou lásku pomlouval. A přišla zákeřná pomsta.

Slečna na jeho sociální síť, ke které měla z dřívějška přístup, umístila lechtivá videa. Následně změnila hesla. I když se to snažil ututlat, jeho matka vše zjistila a celou záležitost nahlásili na policii. Dívka se se slovy, že byla nešťastná a chtěla se pomstít, přiznala a nyní je podezřelá z nakládání s dětskou pornografií.

Anesteziolog zneužil pacientku během císařského řezu! Zachytila ho skrytá kamera

Policie radí: Útoky hlaste, nic nemažte

Co dělat v případě, že naši fotku či video někdo zneužije? S útočníkem přerušte kontakt, ale nezablokujte ho, ani fotografie hned nemažte. Budou potřeba jako důkaz. Při komunikaci se správci serverů, na kterých jsou fotografi e umístěny, chtějte, aby je znepřístupnili, ale opět nemazali. „Oběti by se neměly útoky stydět oznamovat. Mohou si zvolit, zda je jim příjemnější mluvit s policistkou, či policistou. Vždy je přítomen dětský psycholog,“ uvedla Zuzana Pidrmanová z Policejního prezidia ČR.