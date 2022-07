Z některých případů se chce i zkušeným kriminalistům zvracet. Na Brněnsku zadrželi muže (42), který podle jejich informací už několik let sexuálně zneužíval svou vlastní dceru (7). Snímky své perverze si ukládal do mobilního telefonu.

„Příslušníci zásahové jednotky zadrželi překvapeného podezřelého ve čtvrtek ráno. Vyšetřovatelé jej vzápětí obvinili ze zvlášť závažného zločinu znásilnění, z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a zneužití dítěte k výrobě pornografie,“ uvedla v pondělí 18. července mluvčí policie Petra Ledabylová.



O nechutném počínání otce se kriminalisté dozvěděli díky spolupráci s americkou neziskovou organizací National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), Europolem a Ředitelstvím pro mezinárodní policejní spolupráci Policejního prezidia.K odhalení případu pomohlo policistům to, že si muž pořízené záběry ukládal u zahraničního poskytovatele úložiště dat.vysvětlila Ledabylová.dodala mluvčí policie.

