Mohlo by se říci, že Vladimír nehody přitahuje. Na rozdíl od jiných ale neváhá a ihned pomáhá. Stejně tomu bylo i v pondělí večer. Pracuje jako zdravotník na covidovém oddělení v nemocnici Na Homolce v Praze a vracel se domů do Plzně.

Těsně před cílem uviděl, jak z nabourané fabie, která narazila do odstaveného vozu silničářů, pomáhají lidé dvěma seniorům. „Zastavil jsem, v autě s sebou totiž vozím záchranářský kufr. Ptal jsem se babičky, co jí je. Povídala, že jí bolí za krkem. Dědeček mi tvrdil, že je vše v pohodě,“ řekl Vladimír.

Náhlé zhoršení

Jenže v pohodě to nebylo. „Senior začal vykřikovat, já musím jet k očnímu, naboural jsem auto, co jsem to provedl,“ líčil Vladimír. Rozhodl se, že starého pána usadí do svého vozu, než přijede záchranka.

„Jenže s ním to najednou seklo a skácel se k zemi. Už nemluvil. Snažil jsem se mu nahmatat puls,“ popsal Vladimír.

Neváhal oživovat

Začal tak boj o seniorův život. „Dělal jsem mu masáž, tak půl minuty či minutu. Nevím jak dlouho. Záchranka tu byla za sedm minut, ale pro mě to byla věčnost. Pán nakonec naskočil. Pro mě je důležité, že přežil,“ uvedl Vladimír.

Pomáhat lidem bere jako samozřejmost. „Každý z nás se může ocitnout v situaci, jako třeba tento děda. A chci věřit, že i mě by v nouzi někdo pomohl,“ dodal Vladimír.

Pomohl i v minulosti

V listopadu 2013 naboural vůz Škoda Favorit u Skašova na Plzeňsku do stromu. Uvnitř zůstali zraněni dva muži a jedna žena. „S kamarády jsem jel tehdy na volejbal a vytáhli jsme je ven. U ženy jsem pak zajišťoval životní funnkce, než přijeli záchranáři. Později jsem se dozvěděl, že to byli zloději, kteří vykradli chaty, řidič byl zfetovaný, a tak naboural,“ řekl Vladimír.

Před šesti lety ve Štěnovicích u Plzně vyletěl řidič (21) z kruhového objezdu a narazil do betonového mostku. „Z vozu začal stoupat kouř. Uvnitř byli kromě šoféra ještě tři dívky. Hned jsem tam ještě s jedním řidičem přiběhl a všechny jsme dostali ven,“ řekl Vladimír. Osádka auta byla zraněna a skončila ve Fakultní nemocnici v Plzni.

VIDEO: Jak probíhá kurz první pomoci u Českého červeného kříže? délka: 01:56.41 Video Jak probíhá kurz první pomoci u Českého červeného kříže?