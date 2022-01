O případu informoval server Novinky.cz. Ten uvedl, že jednoho dne vhodili známí seniorovi do schránky parte nedávno zesnulého přítele. Když si jej muž ale nevyzvedl, začalo to být jednomu z jeho kamarádů podezřelé. Poté, co zjistil, že nikdo ze známých nemá informace, co by Jiřímu mohlo být, zavolal policii.

Kriminalisté byt otevřeli a našli Jiřího ve vážném stavu. Kvůli koronavirovému zápalu plic si nezvládl ani přivolat pomoc. V posteli takto ležel už čtvrtý den. Skončil v nemocnici v Litomyšli na plicním ventilátoru a lékaři mu příliš šancí nedávali. „Je to ale bojovník a překvapivě se dostal z nejhoršího,“ uvedl pro Novinky jeden z Jiřího kamarádů.