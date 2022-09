HIV pozitivní matka (39) z Karlovarska nebránila dceři souložit s nakaženým mužem (56), dokonce ji přemlouvala, ať je mu po vůli! Když nechutné praktiky začaly, bylo dívce zhruba 12 let. Později děvče muselo mámě dokonce pomáhat při domácím porodu. Žena si pravomocně odsedí pět let ve věznici s ostrahou.

Žena měla kvůli svému podivnému přístupu k výchově dcerky na krku obchodování s lidmi, ohrožování výchovy dítěte, pokus těžkého ublížení na zdraví a šíření nakažlivé lidské choroby.

Vše začalo v roce 2017, kdy zjistila, že její dcera souloží s Antonínem M. (56). V jeho domě tehdy měly pronajatý byt. Muž byl HIV pozitivní.

„Neučinila jako matka, která měla pečovat o zdravý vývoj své dcery, žádné kroky, aby dalším pohlavním stykům s ním zabránila,“ uvedla předsedkyně senátu Lucie Bočková. Matka dokonce dceru přemlouvala, aby v souložení s panem domácím pokračovala.

Pomoc při porodu

Žena též doma porodila, pomoc si vyžádala od dcery. HIV pozitivní mámě nijak nevadil, že se při tom dostalne do kontaktu s její krví. Nezajistila ani lékařskou pomoc novorozené holčičce, k lékaři ji vzala až den poté. Obě dcery tak vážně ohrozila. Je téměř zázrak, že se zákeřným virem nenakazily.

Matka nevypovídala, na trestu se ale před soudním jednáním dohodla se státním zástupcem. Ten původně navrhoval šest let, konečný verdikt byl o něco mírnější. „Odsuzuje se k úhrnnému trestu odnětí svobod ve výměře pěti let. Pro výkon tohoto trestu se zařazuje do věznice s ostrahou,“ uvedla Bočková. Rozsudek je pravomocný.

Intimnosti na sekačce

Nakažený muž, který s dívenkou souložil, si odsedí šest let. Vrchní soud v Praze tak o rok zmírnil původní verdikt plzeňského krajského soudu. Muž dokonce tvrdil, že školačka s intimnostmi souhlasila. Vše podle něj začalo při sekání zahrady.

„Nedosáhla na pedály, posadil jsem ji na sebe. Najednou jsem měl potřebu chytit ji za prsa. Jak sekačka nadskakovala, na střídačku jsem ji držel za prsa a pas," popsal.

Lístek učitelce

„Říkala mi, že jí to nevadí, ani pohlavní styk. Ručníkem, co měla po sprchování ve vlasech, jsem jí přikryl oči,“ popsal muž první sex s dítětem. Tvrdil, že děvče se stykem souhlasilo, to to ale vidělo úplně jinak.

Nechutné praktiky se provalily před dvěma roky. Školačka tehdy dala učitelce do ruky papírek se sdělením, že ona i její máma měly sex s mužem z domu. Napsala, že mámě se to ale na rozdíl od ní líbí. Pak věci nabraly rychlý spád.

VIDEO: Celebrity, které přiznaly, že jsou HIV pozitivní.

délka: 03:23.92 Video Video se připravuje ... Celebrity, které přiznaly, že jsou HIV pozitivní. Videohub