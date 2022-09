Policista Vladimír osahával Lucinku (11): Dostal podmínku a vyhazov!

Na případ upozornil server Novinky.cz. K činu mělo dojít předloni na podzim. Policista z Královéhradecka tehdy využil situace, kdy jeho přítelkyně odešla na nákup. Doma s ním zůstala její nezletilá, jedenáctiletá dcera Lucie.

„Přišel za ní do dětského pokoje, kde v té době spala. Ačkoliv si byl vědom toho, že jí ještě nebylo 15 let, lehl si vedle ní na postel a s úmyslem se sexuálně uspokojit ji začal osahávat a mačkat na přirození. Svého jednání zanechal, až když se poškozená vzbudila,“ citoval web předsedkyni senátu Krajského soudu v Plzni Ivanu Růžičkovou.

Vladimír T. (47) měl už v minulosti dívce na telefon posílat nevhodné zprávy se sexuálním motivem. Například po ní chtěl, aby se vyfotila ve spodním prádle, nebo že by ji spoutal a dělal si s ní, co by se mu zlíbilo. Teprve jedenáctiletá dívka se s otřesným zážitkem svěřila své babičce a tetě.

„Od nich jsem se to teprve dozvěděla já. Byl to pro mě šok. Když jsem na dceru udeřila, začala se klepat a brečet. Nechtěla o tom vůbec mluvit. Zašprajcovala se a už jsem z ní nedostala kloudné slovo. Když jsem se jí po nějaké době znovu zeptala, opakoval se stejný scénář – klepavka a brekot,“ popsala před soudem matka. Dodala, že její dcera musela vyhledat pomoc od psychologa. Teď má k mužům odpor, mamince brání, aby si našla přítele.

Soudkyně dodala, že nemá pochybnosti o tom, že k události došlo tak, jak ji dívka popsala. Ačkoliv policistovi hrozilo až osmileté vězení, od soudu odešel s ročním vězením s podmíněným odkladem na tři roky.

Policista u soudu uvedl, že se dívky nedotkl a SMS zprávy byly špatně pochopeny. „Do postele jsem k ní běžně lehával, abych ji uspal. Matka o tom věděla,“ vypověděl. Jelikož rozsudek nabyl právní moci, bude policista propuštěn ze služebního poměru. Navíc přijde o výsluhy.