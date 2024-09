Od tragického 11. září uběhlo 23 let: Z výpovědí svědků teroristického útoku mrazí dodnes

První letadlo (let American Airlines 11) narazilo do severní věže Světového obchodního centra v 8:46 místního času, na jeho palubě zahynulo 81 pasažérů, dva piloti a devět členů posádky. V 9:03 pak do jižní věže narazil let United 175, na jeho palubě bylo 56 pasažérů, dva piloti a sedm členů posádky. Stalo se tak již v přímém přenosu před zraky milionů lidí po celém světě.

Po nárazech letadel do mrakodrapů začalo hotové peklo. O atmosféře přímo v budovách promluvila řada svědků. V telefonátech svým blízkým popsali vteřiny těsně před skokem z několika set metrů. Další uniklé hovory zase zachytily dění v unesených letadlech.

Kdo stál za ohavným teroristickým útokem? A jaké další cíle měli teroristé na mušce, pokud by vše vyšlo podle jejich plánu? Terčem jejich útoku měly být i další americké dominanty. Hrozivé detaily jednoho z nejhorších útoků v historii se dozvíte v níže přiloženém videu.

