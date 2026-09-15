Mrtvé novorozeně v kontejneru na Semilsku: Svědkyně promluvila
Kriminalisté od nedělního večera vyšetřují závažný případ na Semilsku. V Rovensku pod Troskami bylo v kontejneru na papír nalezeno mrtvé novorozeně. Tělíčko údajně objevila kolemjdoucí žena. Nález policie potvrdila v úterý. K případu se poprvé vyjádřila také jedna ze svědkyň.
Oznámení o nálezu mrtvého člověka přijala policie v neděli 13. září večer. Kriminalisté od té doby případ prověřují jako zvlášť závažný zločin. Jak pro CNN Prima News uvedla jedna ze svědkyň, údajně šlo o krásné, zdravé a donošené dítě. Právě svědkyně Zuzana Brunclíková bydlí hned naproti místu, kde v kontejneru tělíčko objevili.
Kriminalisté měli ještě v neděli večer celý kontejner odvézt k dalšímu zkoumání. Podle obyvatel okolních domů se policisté vyptávali, zda někdo poblíž neviděl podezřelého člověka. Místním měli také ukazovat fotografii sportovní tašky.
„Tady se všichni známe, bavili jsme se o tom se sousedy a nevíme o nikom, kdo by tu čekal dítě. To musel přivézt někdo cizí,“ uvedl k případu jeden z místních.
Podle mluvčí Dagmar Sochorové policisté nebudou sdělovat, pro jakou právní kvalifikaci se tragickou událostí zabývají. „Ponecháme zatím, že jde o zvlášť závažný zločin,“ dodala Sochorová. S ohledem na prováděné úkony trestního řízení podle ní nebudou v tuto chvíli k případu poskytovat žádné další informace.
Obdobný případ policisté v Libereckém kraji naposledy vyšetřovali v roce 2017, kdy 11. února byl v kontejneru na domovní odpad v dolním centru Liberce nalezen mrtvý novorozenec, který se narodil živý. Totožnost matky se tehdy kriminalistům zjistit nepodařilo.
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