Mrtvé novorozeně v kontejneru na Semilsku: Svědkyně promluvila

Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Autor: Martin Lisičan, ČTK, Štěpánka Grofová - 
15. září 2026
18:14

Kriminalisté od nedělního večera vyšetřují závažný případ na Semilsku. V Rovensku pod Troskami bylo v kontejneru na papír nalezeno mrtvé novorozeně. Tělíčko údajně objevila kolemjdoucí žena. Nález policie potvrdila v úterý. K případu se poprvé vyjádřila také jedna ze svědkyň. 

Oznámení o nálezu mrtvého člověka přijala policie v neděli 13. září večer. Kriminalisté od té doby případ prověřují jako zvlášť závažný zločin. Jak pro CNN Prima News uvedla jedna ze svědkyň, údajně šlo o krásné, zdravé a donošené dítě. Právě svědkyně Zuzana Brunclíková bydlí hned naproti místu, kde v kontejneru tělíčko objevili.

Kriminalisté měli ještě v neděli večer celý kontejner odvézt k dalšímu zkoumání. Podle obyvatel okolních domů se policisté vyptávali, zda někdo poblíž neviděl podezřelého člověka. Místním měli také ukazovat fotografii sportovní tašky.

„Tady se všichni známe, bavili jsme se o tom se sousedy a nevíme o nikom, kdo by tu čekal dítě. To musel přivézt někdo cizí,“ uvedl k případu jeden z místních. 

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Podle mluvčí Dagmar Sochorové policisté nebudou sdělovat, pro jakou právní kvalifikaci se tragickou událostí zabývají. „Ponecháme zatím, že jde o zvlášť závažný zločin,“ dodala Sochorová. S ohledem na prováděné úkony trestního řízení podle ní nebudou v tuto chvíli k případu poskytovat žádné další informace.

Obdobný případ policisté v Libereckém kraji naposledy vyšetřovali v roce 2017, kdy 11. února byl v kontejneru na domovní odpad v dolním centru Liberce nalezen mrtvý novorozenec, který se narodil živý. Totožnost matky se tehdy kriminalistům zjistit nepodařilo.

ilustrační foto
Hrůzný nález na Semilsku: V kontejneru leželo mrtvé novorozeně!

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Zdroj: Aktu.cz
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)

Témata:
policieLiberecký krajkontejnerpapírokres SemilyRovensko pod Troskami
Martin Lisičan
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