Pavel zmizel před rokem v Albánii: Stále ho nenašli?!
Už je to zhruba rok, co se ztratil Čech Pavel Pospíšil při procházce na dovolené v Albánii. Pátrala po něm rodina, místní, horská služba i policie. Přesto se seniora nepodařilo nalézt. Zmizení dodnes nikdo nechápe a policie ho stále uvádí v aktivní pátrací databázi.
12. září se Pavel Pospíšil (69) vydal na procházku v albánském letovisku Golem, kam z České republiky zavítal s cestovní kanceláří. Z výletu se už ale nikdy do hotelu nevrátil. Příbuzní nahlásili zmizení policii, která se přes omezené možnosti snažila muže vypátrat.
Do akce se zapojila i česká horská služba, jelikož v Albánii žádná neexistuje. „Zpočátku se toto řešilo na dálku. Až později požádali příbuzní pohřešovaného o fyzickou účast členů HS ČR na místě,“ informovala tehdy horská služba. Záchranáři společně s psovody a desítkami dobrovolníků procházeli cesty keř po keři, přesto... jako by se po Pavlovi slehla zem.
Muž na dovolenou vyrazil společně s manželkou, které se přestal ozývat. Zbytek rodiny do země přicestoval, a milovaného tatínka dokonce hledal na vlastní pěst. K pátrání se připojil místní taxikář i rodinní kamarádi.
Od zmizení uběhl už rok a policie Pavla Pospíšila (69) stále eviduje v aktivní pátrací databázi. Podle popisu muž pochází z Přerova a je vysoký 177 až 180 centimetrů. Má střední postavu, šedozelené oči a vlnité šedé vlasy. Na obličeji mu rostou prošedivělé středně husté vousy.
Vzhledem k výročí od zmizení kontaktoval Blesk Ministerstvo zahraničních věcí, zda za poslední rok nastal v případu posun. „Jedná se o konkrétní případ, a proto bychom v souladu s dosavadní praxí nechtěli záležitost ze strany Ministerstva zahraničních věcí dále komentovat,“ uvedl tiskový mluvčí Adam Čörgő. Policie ČR se k dotazu nevyjádřila.
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