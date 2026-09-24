Michala (14) a jeho sestru zbili dospělí muži?! Útočníkovi bránil v močení na dům

Chlapce (14) měli po hádce před domem napadnout dva muži.
Chlapce (14) měli po hádce před domem napadnout dva muži.
Michal (14) skončil po napadení v nemocnici.
Michal (14) skončil po napadení v nemocnici.
Chlapce (14) měli po hádce před domem napadnout dva muži.
Autor: Štěpánka Grofová - 
24. září 2026
12:42

Výlet na kolotoče během vinobraní ve slovenském Pezinku skončil pro Michala pobytem v nemocnici. Podle hocha vše začalo ve chvíli, kdy upozornil muže, aby nemočil na fasádu jejich domu. Následovat měly rány do hlavy, kopanec i napadení jeho starší sestry. Policie případ vyšetřuje jako výtržnictví.

Chlapec podle svých slov spatřil muže, jenž se chystal vymočit na fasádu jejich domu. Požádal ho proto, aby si našel jiné místo. Muž měl následně přistoupit k teenagerovi a napadnout ho.

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Michal se snažil přivolat svého otce a klepal na okno domu. V tu chvíli k němu přiběhl další muž. Chlapec netušil, že patří ke stejné skupině a vysvětlil mu, co se stalo. Pomoci se nedočkal.

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Chlapce (14) měli po hádce před domem napadnout dva muži.
Zdroj: reprofoto TV JOJ

„Dvakrát mě udeřil do oblasti hlavy a kopl mě,“ popsal pro slovenskou televizi JOJ. Jeho otec uvedl, že syn dostal dvě rány do hlavy a kopanec do hrudníku. Na tričku mu měl dokonce zůstat otisk. Incident se nevyhnul ani chlapcově starší sestře Lucii. První z mužů měl dívce plivnout do obličeje a tahal ji za vlasy.

Vyhrožování střelbou

Když otec spatřil zraněného syna a vystrašenou dceru, vyšel ven. Ani jeho příchod konflikt neukončil. Jeden z mužů mu měl tvrdit, že je policista, a vyhrožovat zastřelením rodiny i přivolaných policistů. Hlídka dorazila během několika minut a muže zadržela nedaleko místa incidentu. Jeden z nich se choval agresivně i během policejního zákroku.

Dva dny v nemocnici

Michala po napadení bolela hlava a bylo mu na zvracení. Rodiče ho proto odvezli do Národního ústavu dětských nemocí v Bratislavě. Podle rodiny měli lékaři podezření na lehký otřes mozku a chlapec zůstal dva dny na pozorování.

Rodiče podali trestní oznámení. Bratislavská krajská policie potvrdila, že případ dál vyšetřuje.

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Chlapce (14) měli po hádce před domem napadnout dva muži.
Chlapce (14) měli po hádce před domem napadnout dva muži.
Michal (14) skončil po napadení v nemocnici.
Michal (14) skončil po napadení v nemocnici.
Chlapce (14) měli po hádce před domem napadnout dva muži.

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Štěpánka Grofová
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