V Benátkách zemřela těhotná Gabriella: Rodina má pochybnosti
V Benátkách zemřela těhotná Gabriella Querino (†26) z Brazílie. Po nehodě lodí prodělal mozkovou smrt také její manžel Sean. Rodina má nyní o okolnostech tragédie pochybnosti.
Ke smrtelné nehodě došlo v sobotu 12. září. Manželský pár z Brazílie se na člunu v plavebním kanále srazil s další lodí. Zatímco těhotná Gabriella zmizela pod hladinou, její manžel Sean skončil s vážným zraněním v nemocnici. Jak okomentoval deník La Sicilia, mladý muž následně prodělal mozkovou smrt. Tělo ženy se podařilo najít až po několika dnech.
Co se přesně stalo, není v tuto chvíli zřejmé. Podle vyšetřovatelů řidič druhé lodi neměl platný kapitánský průkaz. O okolnostech tragédie má rodina těhotné ženy pochybnosti. Podle rodiny měl manželský pár několik hodin před nehodou ostrou hádku. „Sbalila si kufr a chtěla odjet,“ citoval slova rodiny deník Bild. Večer rodině přišla zpráva. Ta obsahovala informaci, že je vše zase v pořádku. „Mluvila s námi každý den přes videohovor, bez ohledu na to, co se stalo. Nesnášela komunikaci prostřednictvím textových zpráv, nikdy to nedělala. Proto nás překvapuje, že celé odpoledne matce neodpověděla a ozvala se jí až později dvěma zprávami,“ řekla sestra. Úřady u zesnulých nařídily soudní pitvu.
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