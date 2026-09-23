V Benátkách zemřela těhotná Gabriella: Rodina má pochybnosti

V Benátkách zemřel manželský pár.
V Benátkách zemřel manželský pár.
V Benátkách zemřel manželský pár.
V Benátkách zemřel manželský pár.
V Benátkách zemřel manželský pár.
Autor: Martin Lisičan - 
23. září 2026
16:51

V Benátkách zemřela těhotná Gabriella Querino (†26) z Brazílie. Po nehodě lodí prodělal mozkovou smrt také její manžel Sean. Rodina má nyní o okolnostech tragédie pochybnosti. 

Ke smrtelné nehodě došlo v sobotu 12. září. Manželský pár z Brazílie se na člunu v plavebním kanále srazil s další lodí. Zatímco těhotná Gabriella zmizela pod hladinou, její manžel Sean skončil s vážným zraněním v nemocnici. Jak okomentoval deník La Sicilia, mladý muž následně prodělal mozkovou smrt. Tělo ženy se podařilo najít až po několika dnech. 

Co se přesně stalo, není v tuto chvíli zřejmé. Podle vyšetřovatelů řidič druhé lodi neměl platný kapitánský průkaz. O okolnostech tragédie má rodina těhotné ženy pochybnosti. Podle rodiny měl manželský pár několik hodin před nehodou ostrou hádku. „Sbalila si kufr a chtěla odjet,“ citoval slova rodiny deník Bild. Večer rodině přišla zpráva. Ta obsahovala informaci, že je vše zase v pořádku. „Mluvila s námi každý den přes videohovor, bez ohledu na to, co se stalo. Nesnášela komunikaci prostřednictvím textových zpráv, nikdy to nedělala. Proto nás překvapuje, že celé odpoledne matce neodpověděla a ozvala se jí až později dvěma zprávami,“ řekla sestra. Úřady u zesnulých nařídily soudní pitvu.  

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Zdroj: Sociální sítě
V Benátkách zemřel manželský pár.
V Benátkách zemřel manželský pár.
V Benátkách zemřel manželský pár.
V Benátkách zemřel manželský pár.
V Benátkách zemřel manželský pár.

Témata:
rodinaBrazíliesmrtBenátkymanželénehoda
Martin Lisičan
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