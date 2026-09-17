Kráska a influencer zemřeli při nehodě: Ve sporťáku vlétli do stromu!

Kráska a influencer zemřeli během nehody v luxusním autě
Kráska a influencer zemřeli během nehody v luxusním autě
Alexis Kramerová byla velkou milovnicí rychlých aut
Alexis Kramerová byla velkou milovnicí rychlých aut
Alexis Kramerová byla velkou milovnicí rychlých aut
Autor: Kamil Morávek - 
17. září 2026
13:23

Alexis Kramerová (†22) zemřela při nehodě spolu s influencerem Jamesem Wehrem (†27) v kalifornském městě Irvine. Ve vysoké rychlosti narazili do stromu ve sportovním autě značky McLaren. Auto po nárazu skončilo v plamenech, oba mladí lidé byli mrtví na místě. Wehr měl na sociálních sítích desítky tisíc sledujících a jeho tvorba se zaměřovala právě na luxusní vozy.

Dvojice se v době tragické nehody zatím sotva dávala dohromady. Měli za sebou teprve prvních pár schůzek. V osudový večer pár povečeřel a šel na koktejly v hotelovém baru.

Podle policie luxusní McLaren okolo půlnoci stál na červené na semaforu. Po naskočení zelené auto vysokou rychlostí vyrazilo z křižovatky, zavadilo o obrubník a vyletělo ze silnice. Následně narazilo do stromu a vzplálo. Oba mladí lidé zemřeli přímo na místě.

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Ztráta Alexis a Jamese jejich rodiny nesmírně zasáhla. „Lexi byla mnohem víc, než jen moje nejlepší kamarádka. Byla všechna má láska, můj humor a mé srdce,“ napsala podle deníku Mirror její sestra Gracie.

„Milovala komunitu okolo rychlých aut a je tak o to smutnější, že právě autonehoda byla příčinou její smrti. Byla laskavá a charismatická a strašně moc lidí mi píše, jak měli Lexi rádi a co všechno s ní zažili,“ dodala.

James Wehr platil ve Spojených státech za přední influencery v oboru rychlých aut. Na sociálních sítích ho sledovaly desítky tisíc lidí. Na internetu na něj zavzpomínala i bývalá manželka Emma. „Nikdy bych si nemyslela, že se s tebou budu muset někdy takto definitivně rozloučit. Možnost sdílet s tebou lásku byla jedna z nejhezčích věcí v mém životě,“ napsala.

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Zdroj: Sociální sítě

Kráska a influencer zemřeli během nehody v luxusním autě
Kráska a influencer zemřeli během nehody v luxusním autě
Alexis Kramerová byla velkou milovnicí rychlých aut
Alexis Kramerová byla velkou milovnicí rychlých aut
Alexis Kramerová byla velkou milovnicí rychlých aut

Témata:
smrtkaliforniesmrtelná nehodaUSAstromsociální síťMcLaren AutomotiveInfluencersportovní automobilnehoda
Kamil Morávek
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Kesitnarf Satim ( 17. září 2026 13:34 )

To se machruje ,až se domachruje.

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