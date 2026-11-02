Ve Zlíně po několika hodinách pátrání zadrželi cizince (19): Znásilnění a krádež?!
Policisté ve Zlíně v pátek zadrželi muže (19) z ciziny, který je podezřelý z krádeže a znásilnění. Po mladíkovi předtím několik hodin pátrali. Den po zadržení informovala policie o jeho vzetí do vazby.
V pátek došlo k napadení padesátileté ženy v centru Zlína. Podezřelého se policistům podařilo zadržet během pouhých několika hodin, jedná se o devatenáctileté muže z ciziny. „Podle dosud zjištěných skutečností měl muž po předchozím fyzickém napadení padesátiletou ženu znásilnit a následně jí odcizit finanční hotovost ve výši 5 500 korun,“ upřesnila policejní mluvčí Šárka Trnková. Napadená skončila po útoku v péči lékařů.
Proti mladíkovi z ciziny zahájili policisté trestní stíhání. „Státní zástupce podal návrh na jeho vzetí do vazby, kterému soud vyhověl,“ dodala Trnková. V případě uznání viny mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.
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