Útočník napadl nožem lidi v klášteře! Zranil 5 lidí

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Václav Burian)
Autor: ČTK - 
24. září 2026
13:21

V ženském klášteře ve městě Jaroslaw na jihovýchodě Polska ve čtvrtek muž zaútočil na lidi nožem. Pět osob zranil, jedna z nich později zemřela. Informují o tom polská média. Policie podezřelého zadržela.

Televize TVN24 na svých internetových stránkách uvedla, že muž zaútočil během mše, které se účastnily duchovní i světské osoby. Jeden muž zemřel, další dva jsou v kritickém stavu, oznámila zástupkyně policie Anna Dlugoszová.

Podezřelým z útoku je 31letý ukrajinský občan. Motivy jeho činu nejsou známé.

Chlapce (14) měli po hádce před domem napadnout dva muži.
Michala (14) a jeho sestru zbili dospělí muži?! Útočníkovi bránil v močení na dům

Video se připravuje ...
Do manifestujících na Pride v Německu najel vůz

Témata:
útokpoliciePolskoklášter
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Milfajtová se zřítila ze schodů: Musela na pohotovost!
Milfajtová se zřítila ze schodů: Musela na pohotovost!
Aha!
Proč nepodceňovat oční preventivky? Víte, že nález u oftalmologa může zachránit celé vaše tělo?
Proč nepodceňovat oční preventivky? Víte, že nález u oftalmologa může zachránit celé vaše tělo?
Dáma
30 nejúžasnějších kostýmů na Halloween. Frčí filmové postavy z komedií i hororů, kostýmy vyrobíte levně a snadno doma
30 nejúžasnějších kostýmů na Halloween. Frčí filmové postavy z komedií i hororů, kostýmy vyrobíte levně a snadno doma
Maminka
Růžová je letos out! Proč si na podzim zamilujete sytě fialovou tvářenku
Růžová je letos out! Proč si na podzim zamilujete sytě fialovou tvářenku
Ženy
Injekce na hubnutí nejsou zázrak. Po vysazení léků většina lidí přibere zpět, varuje terapeut Martin Cvrkal
Injekce na hubnutí nejsou zázrak. Po vysazení léků většina lidí přibere zpět, varuje terapeut Martin Cvrkal
Moje zdraví
Největší kavárenský řetězec zavře 250 poboček. Nemají úroveň nebo nevydělávají
Největší kavárenský řetězec zavře 250 poboček. Nemají úroveň nebo nevydělávají
e15
Fotbalový skandál ONLINE: Zákaz na 20 let a obří pokuta! Hráč dostal rekordní trest
Fotbalový skandál ONLINE: Zákaz na 20 let a obří pokuta! Hráč dostal rekordní trest
iSport
Trumpův arktický mat: Grónsko spadlo Americe do klína bez jediného výstřelu
Trumpův arktický mat: Grónsko spadlo Americe do klína bez jediného výstřelu
Reflex
Bezručově chatě dochází voda. Klub českých turistů vyhlásil sbírku na nový vrt
Bezručově chatě dochází voda. Klub českých turistů vyhlásil sbírku na nový vrt
Lidé a země