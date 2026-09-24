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Útočník napadl nožem lidi v klášteře! Zranil 5 lidí
V ženském klášteře ve městě Jaroslaw na jihovýchodě Polska ve čtvrtek muž zaútočil na lidi nožem. Pět osob zranil, jedna z nich později zemřela. Informují o tom polská média. Policie podezřelého zadržela.
Televize TVN24 na svých internetových stránkách uvedla, že muž zaútočil během mše, které se účastnily duchovní i světské osoby. Jeden muž zemřel, další dva jsou v kritickém stavu, oznámila zástupkyně policie Anna Dlugoszová.
Podezřelým z útoku je 31letý ukrajinský občan. Motivy jeho činu nejsou známé.
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