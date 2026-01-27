Elitní bodyguard na dovolené ubodal rodinu: Malá dcerka (†4) zemřela
Příslušník polské státní ochranky důležitých činitelů (SOP) zaútočil nožem na vlastní rodinu. Zabil čtyřletou dceru a další čtyři lidi zranil, napsal zpravodajský server Onet. Tragédie se odehrála ještě o pondělní noci v letovisku Ustka na severu země, o případu informovala policie a prokuratura v úterý 27. ledna. Motivy útočníka zatím nejsou jasné.
Sousedé, znepokojení křikem a pláčem, přivolali policejní hlídku. „Policisté po příjezdu na místo zneškodnili agresivního 44letého muže, který poranil nožem pět členů své rodiny, včetně sebe. Čtyřletou dívku se i přes dlouhé oživování nepodařilo zachránit. Další ranění byli převezeni do nemocnice,“ uvedla policie. Zraněného útočníka rovněž převezli do nemocnice, ale pod dohledem policistů.
Podezřelý Piotr K. podle Radia Gdaňsk vážně zranil svou ženu a tchyni, zatímco syn a tchán dokázali utéct z bytu. Piotr K. podle Onetu pracuje a žije ve Varšavě, v Ustce byl na dovolené s rodinou.
„Všichni jsme v šoku,“ tvrdí podle portálu mluvčí SOP, kde podezřelý pracoval více než dvě desítky let. Nedávno - loni v říjnu - úspěšně prošel psychologickými testy. Mluvčí přislíbil plnou spolupráci SOP s vyšetřovateli i pomoc rodině.
SOP je uniformovaná elitní jednotka podřízená ministrovi vnitra. Jejím hlavním úkolem je ochrana důležitých objektů a nejdůležitějších osob ve státu. V této roli od února 2018 nahradila někdejší vládní ochranku BOR. V SOP slouží asi 2700 mužů a žen, napsal Onet.
