Při nehodě na Slovensku zemřel známý básník: Pohřeb bez vědomí rodiny!

Varšavský básník Piotr Kuśmirek, po kterém polská policie pátrala jako po nezvěstném více než rok, zahynul při nehodě na Slovensku.
Autor: ČTK - 
22. července 2026
21:13

Více než rok pátrala polská policie po nezvěstném básníkovi Piotru Kuśmirkovi. Pátrání nyní skončilo tragickým zjištěním. Muž zemřel už loni v březnu po střetu s vlakem na Slovensku, kde byl jako neznámý pohřben. Jeho totožnost potvrdily až dodatečné testy DNA.

Varšavský básník Piotr Kuśmirek, po kterém polská policie pátrala jako po nezvěstném více než rok, zahynul při nehodě na Slovensku, kde byl následně pohřben bez vědomí jeho rodiny, uvedla ve středu polská média. Nejspíše jej na Slovensku srazil vlak, ale totožnost neznámého muže vyšla najevo až nyní, kdy ji podle policie potvrdily testy DNA.

Kuśmirek byl naposledy viděn 1. března 2025, kdy odešel z domu své matky u města Sochaczew a odpoledne odjel do přibližně 50 kilometrů vzdálené Varšavy. V podvečer pak v jednom obchodním středisku uskutečnil několik výběrů z bankomatu a následně zřejmě odjel k jižní hranici. Poslední stopa po nezvěstném pocházela z 9. března 2025 ze Slovenska, uvedla policie v básníkově bydlišti, městě Ząbki u Varšavy.

Básníkovi příbuzní podle serveru Gazeta.pl tuto neděli oznámili, že celé pátrání po nezvěstném skončilo tragicky. Ukázalo se totiž, že Piotr zahynul loni 13. března při nehodě na Slovensku, kde byl posléze také pochován.

Mrtvý muž byl nalezen loni v březnu u železniční trati. Zranění svědčila o tom, že jej srazil vlak, slovenská policie ale tehdy neznala jeho jeho totožnost, uvedla nyní mluvčí polské policie Aneta Nasilowská. „Až ve výsledku genetických testů bylo zjištěno, že šlo o hledaného Piotra Kuśmireka. Slovenská strana informovala hlavní policejní velitelství o výsledcích testů DNA, velitelství se spojilo s komisařstvím, které vedlo pátrání, a policisté bezodkladně informovali příbuzné,“ vysvětlila portálu policejní mluvčí Aneta Nasilowská.

Kuśmirek získal několik hlavních cen na celostátních básnických soutěžích. Zahynul ve věku 47 let, dodala Gazeta.pl.

Varšavský básník Piotr Kuśmirek, po kterém polská policie pátrala jako po nezvěstném více než rok, zahynul při nehodě na Slovensku.

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Policisté a hasiči vypátrali ženu (83), která se ztratila při houbaření u Radějova na Hodonínsku. (září 2025)
Zdroj: Policie ČR

 

Témata:
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