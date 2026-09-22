Boj o život při houbaření: Seniorka zapadla po pás do bažiny
Výprava na houby skončila pro seniorku z Polska bojem o život. Při hledání hub u obce Przywidz nedaleko Gdaňsku zapadla v bažině až po pás. Sama se nedokázala dostat ven. Naštěstí její dcera včas zavolala policii a sama pak záchranáře navedla na místo, kde její matka uvízla.
Houbařská sezona je právě na vrcholu a houbaření většina z nás bere jako příjemný relax v přírodě. Málokoho ale napadne, jaká úskalí na nás mohou v lese číhat.
Po pás v bažině
Žena (40) vyrazila společně se svou matkou (66) na houby do lesa u obce Przywidz nedaleko Gdaňsku, informuje deník Fakt. Že budou za chvíli bojovat o život, by je nenapadlo ani v nejhorším snu. Seniorka se při hledání hub dostala do podmáčeného terénu. Najednou začala zapadat do bažiny. Brzy byla v bahně až po pás a nedokázala se dostat ven. Čím urputněji se snažila osvobodit, tím hlouběji se propadala. Z bažiny se stala smrtící past.
Pohotová dcera pochopila, že situace je vážná, a se zavoláním pomoci není radno otálet. Neváhala a krátce po třetí hodině odpoledne zavolala policii. Sama pak záchranáře navedla na místo, kde zoufalá matka uvízla. „Policisté společně s hasiči z dobrovolného hasičského sboru v Jodłowně vyrazili s oznamovatelkou na místo, kde se 66letá žena nacházela. Našli ji zapadlou v bažině až po pás. Každý její pokus dostat se vlastními silami ven způsobil, že se propadala stále hlouběji. Policisté a hasiči ji za pomoci mimo jiné žebříku z bažiny vyprostili a převedli na místo, kam mohla přijet sanitka,“ uvedla policie.
Varování pro houbaře
Policie houbařům připomíná, aby ideálně nevyráželi do lesa sami a vždy někomu řekli, kam míří a kdy se plánují vrátit. Při pohybu ve skupině je důležité zůstávat v dohledu ostatních a pamatovat si výrazná místa v okolí. Do lesa je vhodné vzít si nabitý telefon, baterku, dostatek vody, vhodné oblečení a pevnou obuv. Pokud se člověk ztratí nebo se pohřešuje jeho blízký, neměl by s přivoláním policie otálet. Na podezřelé předměty či nevybuchlou munici se nesmí sahat.
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