Bizarní kontrola na hranicích: Němec si vezl z Česka prostitutku bez dokladů

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Blesk/ David Malík)
Autor: ČTK - 
22. září 2026
10:35

Neobvyklý případ řešili němečtí policisté na česko-bavorské hranici. Při kontrole auta postaršího Němce zjistili, že si z českého nevěstince veze domů prostitutku z Nigérie. Ta u sebe neměla platné cestovní doklady. Muž se tak místo radovánek bude zodpovídat z podezření na pomoc s nelegálním překročením hranice.

Auto řízené 59letým Němcem zastavila policie o víkendu na česko-bavorském hraničním přechodu Folmava/Furth im Wald. Muž policejní kontrole sdělil, že si z Česka veze prostitutku. Kvůli chybějícím dokladům však policie zakázala Nigerijce další cestu do Německa, kde se žena navíc bude zodpovídat z pokusu o nelegální vstup.

Německo je součástí schengenského prostoru, na jehož vnitřních hranicích by žádné kontroly být neměly. Už od roku 2015 ale kontroluje svou hranici s Rakouskem. V říjnu 2023 přibyly kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem. V září 2024 nakonec tehdejší vláda nařídila také ostrahu hranic s Francií, Lucemburskem, Belgií, Nizozemskem a Dánskem. Ostrahu hranic Berlín zdůvodňuje bojem proti nelegální migraci.

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