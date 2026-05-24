Uštvali ho jako lovnou zvěř: Malého Mikolaje (†13) zabila skupina čtyř dospělých mužů
Barbarský čin, nad kterým zůstává rozum stát. Tak by se dala nazvat smrt mladého Mikolaje (†13). Ten se stal terčem honu skupiny dospělých mužů, kteří ho uštvali v bažinách jako lovenou zvěř a nechali ho tam napospas osudu. Nyní jsou čtyři muži ve vazbě a soud bude rozplétat, co je vedlo k tak ohavnému činu.
Mladého chlapce (†13) jménem Mikolaj našli v květnu mrtvého v bažinatém terénu u jezera Arklickie v obci Barciany na severu Polska. Stál po pás v bažině, obličejem dolů ve vodě. I přes urputnou snahu záchranářů se ho nepodařilo oživit. Chlapec byl na místě mrtvý. Policie v souvislosti s jeho smrtí zadržela čtyři muže a soud rozhodl o tříměsíční vazbě. Jde o muže ve věku 30 až 43 let, tři bratry a jejich švagra.
Zahnali ho do pasti
„Podle soudu existuje reálná obava, že podezřelí, pokud zůstanou na svobodě, by mohli protiprávně ovlivňovat trestní řízení a mohli by přesvědčovat svědky k podávání falešných výpovědí,“ uvedl mluvčí soudu v Olsztyně o důvodech vazby pro deník Fakt.
Podle vyšetřování tragédie začala hádkou. Chlapec údajně napadl muže, který jel na kole a srazil ho. O chvíli později muž zavolal na pomoc své bratry, švagra a teenagera pronásledovali. Vyděšený Mikolaj utekl vesnicí do bažinatých oblastí poblíž jezera Arklickie. Tam beze stopy zmizel.
„Jsou tam hrozné bažiny. Když do nich někdo spadne ve tmě, prakticky neexistuje šance se dostat ven," řekl pan Roman deníku Super express. Jeden z mužů je obviněn z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. Vyšetřovatelé tvrdí, že měl Mikolaje opakovaně udeřit pěstí a kopat do hlavy.
Vyšetřování pokračuje
Další tři muži čelí obvinění z napomáhání tomuto ohavnému činu a podle policie se podíleli na pronásledování a obklíčení chlapce. Předběžné výsledky pitvy ukázaly, že chlapec utrpěl otok mozku i plic, ale policie nadále vyšetřuje přesný průběh celé tragédie.
Smrt třináctiletého Mikolaje vyvolala v obci velký smutek a šok. Starostka obce vyzvala lidi, aby na sociálních sítích nešířili spekulace a nepodložená obvinění. Škola, kam chlapec chodil, vyhlásila smutek až do dne pohřbu. Ve škole vzniklo také pietní místo na jeho památku a žákům byla nabídnuta psychologická pomoc.
