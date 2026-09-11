Šok při houbaření: Školáka napadl medvěd!

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Profimedia)
Autor: Andrea Vídeňská - 
11. září 2026
08:40

V hustém lese na Oravě napadl medvěd nezletilého středoškoláka. Ten se s kamarády vydal na houby. Chlapec skončil v nemocnici, jeho zranění naštěstí nejsou život ohrožující. Jde o první takový případ v okolí Suché Hory, kde už lidé letos medvěda několikrát zahlédli.

Začala houbařská sezona a v lesích čekají houbaře doslova žně. Zatímco čeští houbaři se při výpravách do českých lesů nemusí ničeho obávat, na Slovensku je situace poněkud jiná. Tam se v poslední době množí hlášení o výskytu medvědů a přibývá i nebezpečných setkání s lidmi. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil středoškolák z Oravy.

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Z lesa do nemocnice

K útoku došlo na Oravě. Šelma zaútočila v lokalitě Zobrakov poblíž obce Suchá Hora, informuje deník Plus JEDEN DEŇ. Medvěd napadl místního nezletilého chlapce, který se s dalšími kamarády vydal do lesa na houby. Skončil v nemocnici, jeho zranění naštěstí nejsou život ohrožující. Pro Suchou Horu jde o první takový případ. Lidé už letos medvěda několikrát viděli, k útoku ale dosud nedošlo. Na místo proto vyrazil zásahový tým FATRA, který oblast sleduje pomocí fotopastí. Přibyly také varovné cedule.

Jelikož začala houbařská sezona a lidé ve velkém okupují lesy, mezi místními se šíří strach a panika. Obyvatelé obce se bojí, že šelma může zaútočit znovu. „Lidé se bojí a situace podle nich začíná být neúnosná. Mělo by se s tím něco dělat,“ potvrdil obavy místních starosta Suché Hory Jozef Kovalik. Odborníci radí chodit po značených cestách, nejlépe ve skupině, a v hustém lese na sebe upozorňovat hlasem.

Ilustrační foto.
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Témata:
napadení zvířetemSlovenskohoubylesnemocniceOravaHoubařenímedvědzraněníSuchá Hora
Andrea Vídeňská
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