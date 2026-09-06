Nebezpečné houbaření: Dvě důchodkyně roztrhal medvěd!
Houbařská sezóna je v plném proudu, jenže v některých částech světa může výprava do lesa skončit tragédií. Dvě důchodkyně z ruské obce Podtěsovo vyrazily na houby, domů se už ale nevrátily. Jejich těla byla po dvou dnech pátrání nalezena několik kilometrů od obce. Podle zranění vše nasvědčuje tomu, že ženy roztrhal medvěd.
Houbařská sezóna je v plném proudu a české lesy jsou toho jasným důkazem. Zatímco v Česku je houbaření pro většinu lidí příjemnou a bezpečnou kratochvílí, v některých částech světa může jít o život. Příkladem budiž dvě důchodkyně v Rusku. Ty vyrazily na houby a domů už se nevrátily. Jejich těla byla nalezena v lese a podle zranění se nejspíš staly obětí útoku krvelačného medvěda.
Smutná zpráva
V pondělí 31. srpna se dvě ženy z ruské obce Podtěsovo vydaly do nedalekého lesa na houby, informuje deník Fakt. Jenže večer se ani jedna z nich nevrátila domů. Příbuzní začali mít strach a zalarmovali policii. Do pátrání se následně zapojili policisté i dobrovolníci, kteří pročesávali okolní lesy a doufali, že ženy najdou živé.
Ve středu 2. září přišla smutná zpráva. Několik kilometrů od vesnice, objevili těla ležící jen pár metrů od sebe. Na obou byly patrné stopy těžkých zranění a podle zasahujících složek vše nasvědčovalo tomu, že ženy napadl medvěd. „Záhranné složky obdržely oznámení o nálezu dvou těl žen bez známek života v lesním porostu v okolí obce Podtěsovo. Na tělech byla zranění svědčící o útoku medvěda,“ uvedly úřady v oficiálním prohlášení.
Ženy se neznaly
Kolem desáté hodiny dopoledne se vydala na houby Zoja G. (†67). Netušila, že právě zažívá poslední chvíle života. Podle informací serveru Gazeta na ni měl v lese zaútočit medvěd. Ten ji usmrtil a následně tělo částečně zahrabal. O několik hodin později, přibližně kolem sedmé večer, se do stejného lesa vydala nicnetušící Galina T. (†73). Obě ženy se přitom navzájem neznaly a každá vyrazila na houby sama. Ani Galina se už domů nevrátila. Když začalo pátrání, čekal záchranáře děsivý nález. Tělo leželo jen přibližně pět metrů od těla první oběti.
Oblast se v posledních dnech potýká s nebývalou invazí medvědů. Šelmy stále častěji opouštějí lesy a vydávají se do blízkosti lidských obydlí, kde hledají potravu a úkryt. Obyvatelé se bojí vycházet ven.
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