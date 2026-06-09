Dva útoky medvědů během tří dnů: Běžce pokousal, s lesníkem se kutálel ze svahu

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Štepánka Grofová - 
9. června 2026
16:50

Během tří dnů došlo na Slovensku ke dvěma vážným útokům medvědů. U Žiliny šelma pokousala běžce, který po napadení marně volal na tísňovou linku. Na Liptově pak medvěd strhl lesníka ze svahu a podle záchranářů na něj útočil i poté, co se spolu kutáleli desítky metrů lesem.

První případ se odehrál v úterý 2. června v katastru obce Stráňavy v okrese Žilina. Běžec (36) se po zhruba dvou hodinách pohyboval po louce pod dopravníkem štěrku z místního lomu, když zaslechl podezřelý hluk. O několik okamžiků později ho napadl medvěd.

Volání o pomoc komplikoval výpadek spojení

Muž se snažil bránit křikem, to však šelmu ještě více rozrušilo. „Podvědomě jsem si lehl a snažil si přikrýt zátylek a krk. On mě mezitím kousal,“ popsal děsivé chvíle serveru Regiony.sk. Zvíře ho pokousalo na předloktí, krku, rameni i zádech. Podle jeho odhadu trval útok asi půl minuty až minutu.

Po odchodu medvěda se muž snažil přivolat pomoc. Tvrdí, že se šestkrát pokoušel dovolat na tísňovou linku 112, spojení se však vždy po několika sekundách přerušilo. Nakonec se dovolal na linku 155. Silně krvácel a žádal o vyslání vrtulníku. Ten přistál na louce nedaleko místa útoku asi čtvrt hodiny poté. S mnohačetnými poraněními skončil v nemocnici.

Brutální útok v lese

Jen o dva dny později došlo k dalšímu útoku. Ve čtvrtek 4. června ráno napadl jiný medvěd lesníka (37) u obce Liptovská Anna. Podle záchranáře Jana Korienka zasahujícího na místě šlo o mimořádně dramatický střet. Šelma vážící zhruba 100 kilogramů muže strhla ze svahu. Oba se následně kutáleli přibližně 50 metrů dolů porostem až na lesní cestu.

Ani tam ale útok neskončil. Zraněný muž zůstal ležet tváří k zemi, zatímco medvěd pokračoval v běsnění. Podle záchranáře po oběti ještě několikrát poskočil, než z místa odešel. 

Zásah komplikoval obtížně přístupný terén i nízká oblačnost. Vrtulník se k místu nedostal, a tak museli zdravotníci dojít ke zraněnému pěšky. Následně ho na nosítkách transportovali k sanitce.

S medvědy se setkal už dříve

Podle slovenských médií nešlo o lesníkův první střet s medvědem. Údajně už v minulosti zažil čtyři podobné incidenty. I tentokrát utrpěl několik vážných zranění a skončil v péči lékařů.

Video  Polák potkal v Tatrách pět medvědů za 10 minut.  - Facebook/Przemyslaw Masio
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Témata:
běžecútok medvědalesní dělníkSlovenskosvahloukamedvědStráňavyokres ŽilinaLiptovská Anna
Štepánka Grofová
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