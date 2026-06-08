Nahé Češky v Tatrách porušily zákaz: Hrozí jim mastná pokuta

Dvě češky se nahé koupali v chráněném jezeře.
Dvě češky se nahé koupali v chráněném jezeře.
Dvě češky se nahé koupali v chráněném jezeře.
Dvě češky se nahé koupali v chráněném jezeře.
Dvě češky se nahé koupali v chráněném jezeře.
Autor: Štepánka Grofová - 
8. června 2026
16:56

Dvě české turistky vyvolaly na Slovensku rozruch. V chráněné části Tater se navzdory zákazu svlékly a vykoupaly v horském plese. Jejich počínání zachytila kamera a případem se nyní zabývají ochránci přírody. Za porušení pravidel mohou ženy zaplatit vysokou pokutu.

Video dvou českých turistek, které se o víkendu vykoupaly v jednom z tatranských ples, se rychle rozšířilo po sociálních sítích. Ženy se na břehu svlékly a vstoupily do ledové vody navzdory tomu, že koupání v jezerech Tatranského národního parku patří mezi přísně zakázané činnosti. Záběry zveřejnil profil Tatry, jenž dlouhodobě upozorňuje na nevhodné chování návštěvníků hor.

Ochránci přírody připomněli, že zákaz nemá návštěvníkům komplikovat pobyt v horách, ale chránit mimořádně citlivé horské ekosystémy. Tatranská plesa patří mezi nejcennější přírodní lokality v národním parku a jakýkoli zásah člověka může ovlivnit kvalitu vody i místní organismy. Podobné případy řeší správa parku opakovaně.

Pokuta může být velmi vysoká

Podle informací zveřejněných slovenskými ochránci přírody hrozí za porušení pravidel ochrany přírody bloková pokuta až v přepočtu kolem 7 300 korun. Pokud by se případ dostal do správního řízení, sankce může přesáhnout 80 tisíc korun.

Tatranský národní park přitom opakovaně vyzývá návštěvníky, aby chráněná území využívali zodpovědně a respektovali omezení, jejichž cílem je zachovat unikátní přírodu pro další generace.

Dvě češky se nahé koupali v chráněném jezeře.
Dvě češky se nahé koupali v chráněném jezeře.
Dvě češky se nahé koupali v chráněném jezeře.
Dvě češky se nahé koupali v chráněném jezeře.
Dvě češky se nahé koupali v chráněném jezeře.

Témata:
pokutazákazčeškynahé ženySlovenskojezeroTatra TrucksTatranský národní parkochránce životního prostředí
Štepánka Grofová
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Rudý bolševik ( 9. června 2026 11:19 )

To ne. Ale aspoň 100 ran bičem přes holá záda 🤔

DANIEL SLAVIK ( 8. června 2026 23:31 )

Čo je trapné na TANAPE?A,o nič nejde?To sú ***amotné?Lebo jediné čo ich môže omluviť,je to že sú buď mentálne retardované,alebo že sú nesvojprávne.Ale to neni asi ich prípad!

DANIEL SLAVIK ( 8. června 2026 23:28 )

Medveď nevie čítať zákazové značky.A medveď to má dovolené od prírody 😉

DANIEL SLAVIK ( 8. června 2026 22:39 )

Pokutu aspoň 100000.

Jelimanek ( 8. června 2026 22:24 )

A já se už těšil že na tom videu uvidim nějaký kozatý pr.elatý Pražandy a vono nic, jen kousek ňákym ručníkem zakrytý zadnice...😨

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