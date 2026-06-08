Nahé Češky v Tatrách porušily zákaz: Hrozí jim mastná pokuta
Dvě české turistky vyvolaly na Slovensku rozruch. V chráněné části Tater se navzdory zákazu svlékly a vykoupaly v horském plese. Jejich počínání zachytila kamera a případem se nyní zabývají ochránci přírody. Za porušení pravidel mohou ženy zaplatit vysokou pokutu.
Video dvou českých turistek, které se o víkendu vykoupaly v jednom z tatranských ples, se rychle rozšířilo po sociálních sítích. Ženy se na břehu svlékly a vstoupily do ledové vody navzdory tomu, že koupání v jezerech Tatranského národního parku patří mezi přísně zakázané činnosti. Záběry zveřejnil profil Tatry, jenž dlouhodobě upozorňuje na nevhodné chování návštěvníků hor.
Ochránci přírody připomněli, že zákaz nemá návštěvníkům komplikovat pobyt v horách, ale chránit mimořádně citlivé horské ekosystémy. Tatranská plesa patří mezi nejcennější přírodní lokality v národním parku a jakýkoli zásah člověka může ovlivnit kvalitu vody i místní organismy. Podobné případy řeší správa parku opakovaně.
Pokuta může být velmi vysoká
Podle informací zveřejněných slovenskými ochránci přírody hrozí za porušení pravidel ochrany přírody bloková pokuta až v přepočtu kolem 7 300 korun. Pokud by se případ dostal do správního řízení, sankce může přesáhnout 80 tisíc korun.
Tatranský národní park přitom opakovaně vyzývá návštěvníky, aby chráněná území využívali zodpovědně a respektovali omezení, jejichž cílem je zachovat unikátní přírodu pro další generace.
To ne. Ale aspoň 100 ran bičem přes holá záda 🤔