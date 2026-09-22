Kriminalisté při důkladné prohlídce vozu objevili další omamné látky a také svazek klíčů. Od zadrženého se následně dozvěděli, že patří ke skladovacím kontejnerům. Zajistili si příkazy k prohlídce a kontejnery otevřeli.
Sklad plný zbraní
Jejich podezření se rychle potvrdilo. Ve skladech nalezli laboratorní sklo, chemikálie a další vybavení sloužící k výrobě pervitinu. Tím však výčet nálezů nekončil.
„Policisté zde zajistili také bohatý arzenál zbraní, od mačet a kuše přes airsoftové napodobeniny automatických zbraní až po pistoli upravenou k použití ostrého střeliva,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka. Ve skladu se navíc nacházela i vesta s nápisem Policie nebo slovenská uniforma.
I přes své mládí měl zadržený dealer v minulosti opakovaně co do činění s drogami. Kvůli obavě, že bude v trestné činnosti pokračovat, rozhodl soudce o jeho vzetí do vazby.
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