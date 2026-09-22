Češi jezdili krást do Rakouska: Policie je obklíčila v kukuřičném poli
Dva Češi skončili v rakouském vězení kvůli podezření ze série krádeží. Policisté po nich pátrali až v kukuřičném poli, kam uprchli před hlídkou. Jeden z mužů měl navíc na kotníku elektronický náramek, který mu nasadila česká justice.
Policie v Rakousku v červenci dopadla dva muže z Česka, kteří jsou podezřelí ze série krádeží v oblasti na rakouské straně hranice. Pátrání po nich skončilo v kukuřičném poli, informuje v úterý na svých internetových stránkách hornorakouská policie.
Muži ve věku 28 a 34 let a ještě 26letá žena jsou podezřelí, že do Rakouska jezdili autem nebo na motocyklu, aby tam kradli. Odcizené věci odváželi zpět do Česka, kde je prodávali. Ukradli údajně například motocykl, moped a motorku na motokros.
Jedno z odcizených vozidel odstavili na poli, aby se pro něj později vrátili. Oba muži přijeli autem s přívěsem a upoutali pozornost jednoho z místních obyvatel, který zavolal policii. Muži před ní nejdříve autem a pak pěšky prchali k blízkému kukuřičnému poli. To policie obklíčila a na pomoc při pátrání zavolala vrtulník a služebního psa. Když nad pole přilétla helikoptéra, vzdali se policistům.
Policie podezřelé zadržela a převezla do věznice v Linci. Zjistila, že mladší z nich měl na kotníku elektronický "náramek", který mu česká justice přidělila pro sledování v domácím vězení.
koukám , že ty náramky opravdu fungují 😁😁😁