Češi jezdili krást do Rakouska: Policie je obklíčila v kukuřičném poli

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
22. září 2026
10:45

Dva Češi skončili v rakouském vězení kvůli podezření ze série krádeží. Policisté po nich pátrali až v kukuřičném poli, kam uprchli před hlídkou. Jeden z mužů měl navíc na kotníku elektronický náramek, který mu nasadila česká justice.

Policie v Rakousku v červenci dopadla dva muže z Česka, kteří jsou podezřelí ze série krádeží v oblasti na rakouské straně hranice. Pátrání po nich skončilo v kukuřičném poli, informuje v úterý na svých internetových stránkách hornorakouská policie.

Muži ve věku 28 a 34 let a ještě 26letá žena jsou podezřelí, že do Rakouska jezdili autem nebo na motocyklu, aby tam kradli. Odcizené věci odváželi zpět do Česka, kde je prodávali. Ukradli údajně například motocykl, moped a motorku na motokros.

Jedno z odcizených vozidel odstavili na poli, aby se pro něj později vrátili. Oba muži přijeli autem s přívěsem a upoutali pozornost jednoho z místních obyvatel, který zavolal policii. Muži před ní nejdříve autem a pak pěšky prchali k blízkému kukuřičnému poli. To policie obklíčila a na pomoc při pátrání zavolala vrtulník a služebního psa. Když nad pole přilétla helikoptéra, vzdali se policistům.

Policie podezřelé zadržela a převezla do věznice v Linci. Zjistila, že mladší z nich měl na kotníku elektronický "náramek", který mu česká justice přidělila pro sledování v domácím vězení.

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Zdroj: Policie SR

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Ales Behavy ( 22. září 2026 11:16 )

koukám , že ty náramky opravdu fungují 😁😁😁

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