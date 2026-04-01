Opilý šofér MHD u Přerova naboural autobus: Nadýchal téměř tři promile
Téměř tři promile alkoholu naměřili policisté řidiči autobusu MHD, který mezi Přerovem a místní částí Žeravice sjel ze silnice a narazil do stromu. ČTK to řekla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. V autobuse cestovala jedna žena, nehoda se obešla bez zranění. Nehoda se stala v úterý vpodvečer. Radnice incident odsoudila a nařídila dopravci společnosti Arriva zavést mimořádné kontroly řidičů, sdělili zástupci radnice.
Řidiči městské autobusové dopravy podle policejní mluvčí naměřili policisté po nehodě 2,8 promile alkoholu. Případ vyšetřují pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což řidiči hrozí až tři roky vězení. „Považuji za naprosto nepřípustné a trestuhodné, aby jakýkoliv řidič, natož profesionál, usedl za volant vozidla pod vlivem alkoholu. Samozřejmě jsme velmi rádi, že se nikomu nic nestalo, ale takové hazardování se životy našich občanů nebudeme tolerovat,“ uvedl primátor Petr Vrána (ANO) ve svém prohlášení na webu města.
Nehoda se podle policie stala mezi přerovskými místními částmi Čekyně a Žeravice. „Při projíždění mírné levotočivé zatáčky starší řidič nezvládl řízení a sjel vpravo mimo komunikaci do silničního příkopu, kde přední částí autobusu narazil do vzrostlého stromu. V době dopravní nehody jela v autobuse pouze jedna cestující, která naštěstí nebyla při havárii zraněna,“ popsala nehodu policejní mluvčí.
Řidiče hlídka podrobila dechové zkoušce na alkohol, která měla pozitivní hodnotu, a to 2,84 promile alkoholu v dechu. Poté následovala další, při které se hladina zastavila na hodnotě 2,82 promile. „S výsledkem řidič nesouhlasil a uvedl, že žádné alkoholické nápoje nepoužil, a požadoval lékařské vyšetření spojené s odběrem bio materiálu v nemocnici,“ dodala mluvčí s tím, že mu byl na místě zadržen řidičský průkaz. Škoda byla předběžně odhadnuta na 205.000 korun.
Město Přerov i dopravce Arriva podle primátora uplatňují striktní politiku nulové tolerance k jakémukoliv požití alkoholu či jiných návykových látek. S dotyčným řidičem proto bude rozvázán pracovní poměr pro hrubé porušení pracovních povinností, uvedlo město. „Je nám velmi líto včerejší nehody autobusu mezi Přerovem a Žeravicemi. V tu chvíli cestovala, podle našich informací, ve voze pouze jedna cestující. Tato nehoda je bohužel selháním konkrétního zaměstnance. Na vyšetřování spolupracujeme s policií,“ uvedl manažer provozní oblasti Arriva autobusy Jan Janů.
V reakci na tento incident město nařídilo dopravci zavést mimořádné kontroly řidičů. Společnost se zavázala k okamžitému a výraznému navýšení četnosti namátkových dechových zkoušek před nástupem do služby i během ní tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost všech přepravovaných osob.
Město současně apelovalo na cestující, aby v případě, že se některý z řidičů bude chovat neobvykle nebo se bude zdát pod vlivem alkoholu, kontaktovali policii na lince 158.
