Likvidace televize! Předseda Rady ČT Novák kritizuje vládní úpravu poplatků

Předsedy Rady České televize Karel Novák a Tomio Okamura
Autor: ČTK - 
26. března 2026
13:30

Zvažované úpravy placení televizního poplatku, které se chystají navrhnout poslanci vládní koalice, by byly podle předsedy Rady České televize Karla Nováka pro televizi v současné podobě likvidační. Svolal proto na 8. dubna mimořádné jednání rady, kde bude situaci projednávat s vedením ČT. Novák to dnes řekl ČTK.

O záměru rozšířit okruh lidí a dalších subjektů, kteří jsou osvobozeni od plateb veřejnoprávní televizi a rozhlasu, hovořil v pondělí předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.

„I když ten návrh změny zákona ještě nebyl podán, jde o vyjádření předsedy jedné z koaličních stran a předsedy Sněmovny a rada jej nemůže jen tak přejít. Pokud by byl návrh přijat, hrozí České televizi insolvence, protože nebude schopná plnit své dlouhodobé závazky,“ uvedl Novák.

Okamura zveřejnil záměr podat poslanecký návrh novely zákona, který by už od letošního července oprostil od placení koncesionářských poplatků seniory nad 75 let, nezaopatřené do 26 let, zdravotně postižené a také firmy. Podle vedení ČT by to znamenalo výpadek výběru poplatků 2,1 miliardy korun, tedy třetiny letošního očekávaného výnosu.

Rada bude chtít podle Nováka od managementu znát čísla a návrh opatření. Finanční situace ČT by přitom podle serveru Médiář měla být jediným bodem programu mimořádného zasedání rady. O týden později má další jednání s běžnou agendou.

Okamura uvedl, že poslanecký návrh má snížit příjmy ČT a rozhlasu na úroveň roku 2024, tedy před loňským navýšením koncesionářských poplatků a okruhu poplatníků. Podle ČT by ale příjmy televize klesly na úroveň z roku 2008. ČT letos hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy korun.

Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) v úterý řekl, že poslanecký návrh na výjimky u rozhlasových a televizních poplatků ještě není hotový. Autoři chystané koaliční novely podle něj vyčíslují dopady různých variant tak, aby výpadek příjmů ČT a Českého rozhlasu nebyl vyšší, než kolik médiím přidala poslední novela.

