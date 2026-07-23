Čech před měsícem zmizel v Egyptě: Dcera popsala podivné okolnosti!

V letovisku Marsa Alam se pohřešuje český turista, dcera popsala podivné okolnosti.
V letovisku Marsa Alam se pohřešuje český turista, dcera popsala podivné okolnosti.
V letovisku Marsa Alam se pohřešuje český turista, dcera popsala podivné okolnosti.
V letovisku Marsa Alam se pohřešuje český turista, dcera popsala podivné okolnosti.
Egyptské letovisko Marsa Alam je mezi českými turisty velmi oblíbené.
Autor: Kamil Morávek - 
23. července 2026
10:10

Muž z Přerova se již před měsícem ztratil během dovolené v Egyptě a stále se nepodařilo ho najít. Jeho dcera nyní zveřejnila doplňující informace o případu, včetně několika podivných okolností. Rodina se mezitím vrátila domů, bohužel však stále v neúplném počtu.

Turista z Přerova beze stopy zmizel 22. června na dovolené v letovisku Marsa Alam v Egyptě. Šel spát se svou partnerkou, když se však v noci probudila, muž již vedle ní neležel. To bylo okolo půlnoci.

Jak nyní prozradila mužova dcera, jejího tatínka měly v osudný den zachytit kamery. „Jak vychází z terasy – jako kdyby z našeho hotelového pokoje, směrem do prostor areálu. Bylo to u živého plotu, tam byl viděn údajně naposledy,“ popsala pro CNN Prima News. Jenže tyto záběry, které měl jeden ze členů rodiny údajně vidět, se následně ztratily. Egyptská policie nyní popírá, že vůbec kdy existovaly.

Na videu měl být vidět ještě jeden muž, který prý velmi spěchal stejným směrem jako český turista. „Šel nejspíše do svého pokoje, kde byl asi minutu a půl. Poté se vrátil zpátky, ale policie ho neprověřila. Když jsme se na to dotazovali, absolutně to neřešila,“ popsala dcera. Příbuzní následující den marně prohledávali hotel. Policie pak našla pod lehátkem jeho osobní věci. Šlo o telefon, elektronickou cigaretu, triko a pantofle.

Zaplavat si však podle ní nešel, byl prý celý den unavený a platila červená vlajka. Připomněla také, že otec neměl žádné psychické problémy. Rodina se tak musela domů vrátit bez jednoho z členů a dodnes neví, kde se nachází.

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Výletní loď s 30 turisty zachvátil požár.
Zdroj: Sociální sítě

V letovisku Marsa Alam se pohřešuje český turista, dcera popsala podivné okolnosti.
V letovisku Marsa Alam se pohřešuje český turista, dcera popsala podivné okolnosti.
V letovisku Marsa Alam se pohřešuje český turista, dcera popsala podivné okolnosti.
V letovisku Marsa Alam se pohřešuje český turista, dcera popsala podivné okolnosti.
Egyptské letovisko Marsa Alam je mezi českými turisty velmi oblíbené.

Témata:
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Kamil Morávek
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MichaelsCZ ( 23. července 2026 10:58 )

Neměl psychické problémy? To nemusí okolí vůbec poznat .....

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