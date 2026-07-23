Zemřel kontroverzní podnikatel Filip (†27): Byl obviněný z falšování testů na covid!

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Zdroj: hrc,/Blesk, Vera Renovica
Ve věku 27 let zemřel podnikatel Filip Mihalić. Jeho jméno se stalo známé kvůli obvinění v kauze falšovaných testů proti covidu. Přesná příčina není známá, podle zatím nepotvrzených informací měl zemřít v Kolumbii.
Mladý podnikatel pocházel z Chorvatska. S podnikáním začal už na střední škole, kdy se soustředil především na dovoz textilu z Číny. Později začal spolupracovat s firmou Buryen, která se soustředila na dovoz zdravotnického vybavení do Evropy v době pandemie. Tam měl působit se svým otcem.
Firma se však časem dostala do hledáčku vyšetřovatelů kvůli falešným antigenním testům. Ty prý měla dodávat po celé Evropě. Mezi roky 2022 a 2023 jich měla společnost vyrobit více než 1,3 milionu kusů, informoval deník Plus JEDEN DEŇ. Testy měla podle vyšetřovatelů firma následně vydávat za originální výrobky z Číny. Přijít si tak rodinná dvojice měla v přepočtu na skoro 11 milionů korun.
Případ vyvolal velkou pozornost i kvůli opulentnímu životnímu stylu, kterým se Filip často prezentoval na sociálních sítích. Kromě toho měl mít rodinné vazby i v chorvatské politice. V minulosti už navíc čelil obvinění z padělání peněz. Vyšetřování v době jeho smrti ještě nebylo ukončeno. Jaká byla příčina, zůstává nejasné.
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