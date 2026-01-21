Zdrogovaný řidič se zákazem v Přerově najížděl do lidí: Pronásledoval příbuzného

21. ledna 2026
Zběsilou jízdu modré škodovky v Přerově natočila z okna svědkyně. Je vidět, že vozidlo vysokou rychlostí krouží po silnici i chodníku, pak se rozjede a po chodníku mizí. Policistům volali vyděšení lidé i příbuzný šíleného řidiče (37), který se mu snažil v jiném autě ujet.

„Tady nějaký blázen najíždí na lidi,“ komentuje svědkyně děsivé počínání řidiče. Ten bezohledně jezdí jak po silnici, tak chodníku a očividně pronásleduje jiného muže. Křičí na něj, pronásledovaný mizí mezi zaparkovanými auty a řidič zběsile uhání dál po chodníku.   

To už policistům volali lidé, že je jakýsi bezohledný řidič v modré fabii na ulici Optiky v Přerově ohrožuje. V zápětí volal i pronásledovaný. „Přijali jsme oznámení od muže jedoucího v jiném vozidle, že ho jeho pokrevní příbuzný pronásleduje ulicemi města a najíždí na něho,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Policisté rapla nakonec vypátrali na nábřeží. „Při jeho kontrole bylo zjištěno, že má soudem stanovený zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2033. Dále měl pozitivní orientační test na návykové látky,“ uvedla mluvčí.

Řidič i pronásledovaný skončili na policejní služebně. „Budeme zajišťovat a vyhodnocovat důkazní materiály, kamerové záznamy a provádět výslechy svědků. Na základě zjištěných informací bude následně stanovena právní kvalifikace,“ dodala mluvčí.

Petr Pan ( 21. ledna 2026 14:33 )

Pár kluků co znám a dělají u policie mi říkali,že je sakra rozdíl složit při zákroku maníka namol a složit maníka nadopovaného nějakým fetem.Tím nechce nic omlouvat,ale je to prý rozdíl.

otto ze staje Mustang ( 21. ledna 2026 14:31 )

jen s tím rozdílem, že obrátí Cisternu či jinou techniku na bok - která jejich osádku/ spolupracovníky rozdrtí čti usmrtí ! 😕 👎

otto ze staje Mustang ( 21. ledna 2026 14:26 )

Ne nemáš pravdu ! 😕

Pokud samotní POLICISTÉ nehodlají přemýšlet při pronásledování pachatele(ů)budou vždy umírat lidé !
Jelikož samotní policisté vytvářejí při pronásledování KOLIZNÍ /NEBEZPEČNÉ/a SMRTELNÉ situace na rozdíl od jiných (viz. RZS a ani Hasiče nehodlám komentovat hlavně Ty dobrovolné tj. podobná SQADRA jako Policie 👎

otto ze staje Mustang ( 21. ledna 2026 14:18 )

znova a znova opakuji hlavně pro kteroukoliv Policii "Sjetý řidič pod vlivem jakékoliv drogy" je hloupostí jej pronásledovat či vysloveně závodit a dojíždět !

viz. mrtví u nejen POLICEJNÍCH honiček - každý uživatel který je pod vlivem Drogy a nyní pozor vyjma Cocaine / Kokain - má schízu a stihy tedy Halucinace !

Vysloveně zde vypíchnu jízdu pod vlivem nejlevnější Drogy ze Všech a tou je Pervitin / Perník/ Peří či Piko - tam máte Halucinace více než 100 násobné s poruchou kontrolovat své jednání, chování i myšlení !

jizdu pod vlivem je potřeba monitorovat i za cenu odklonu dopravy a Nikdy což POLICIE NEAKCEPTUJE dojíždět či si hrát na Bohy a snažit se ho za každou cenu monitorovat a odstavit, ale nyní EXCELENTNÍ BACHA POLICIE místo pronásledujících vozů a názorné OBECNÉ OHROŽENÍ Všech účastníků silničního provozu doporučuji použít jednoduché zařízení ovšem neprozradím jaké? 😃

začněte konečně už přemýšlet ? 😕

Koudy Koudy ( 21. ledna 2026 13:55 )

Pokud nebudu pořádný flastry za to nic se neděje.

Zobrazit celou diskusi
