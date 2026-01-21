Zdrogovaný řidič se zákazem v Přerově najížděl do lidí: Pronásledoval příbuzného
Zběsilou jízdu modré škodovky v Přerově natočila z okna svědkyně. Je vidět, že vozidlo vysokou rychlostí krouží po silnici i chodníku, pak se rozjede a po chodníku mizí. Policistům volali vyděšení lidé i příbuzný šíleného řidiče (37), který se mu snažil v jiném autě ujet.
„Tady nějaký blázen najíždí na lidi,“ komentuje svědkyně děsivé počínání řidiče. Ten bezohledně jezdí jak po silnici, tak chodníku a očividně pronásleduje jiného muže. Křičí na něj, pronásledovaný mizí mezi zaparkovanými auty a řidič zběsile uhání dál po chodníku.
To už policistům volali lidé, že je jakýsi bezohledný řidič v modré fabii na ulici Optiky v Přerově ohrožuje. V zápětí volal i pronásledovaný. „Přijali jsme oznámení od muže jedoucího v jiném vozidle, že ho jeho pokrevní příbuzný pronásleduje ulicemi města a najíždí na něho,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Policisté rapla nakonec vypátrali na nábřeží. „Při jeho kontrole bylo zjištěno, že má soudem stanovený zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2033. Dále měl pozitivní orientační test na návykové látky,“ uvedla mluvčí.
Řidič i pronásledovaný skončili na policejní služebně. „Budeme zajišťovat a vyhodnocovat důkazní materiály, kamerové záznamy a provádět výslechy svědků. Na základě zjištěných informací bude následně stanovena právní kvalifikace,“ dodala mluvčí.
Pár kluků co znám a dělají u policie mi říkali,že je sakra rozdíl složit při zákroku maníka namol a složit maníka nadopovaného nějakým fetem.Tím nechce nic omlouvat,ale je to prý rozdíl.