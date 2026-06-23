Vlak pojede šestkrát týdně tak, aby z českých stanic vyjel večer a do cíle dorazil přibližně v 10 dopoledne. „Zastavovat bude ve stanicích Bohumín, Ostrava hl. n., Ostrava-Svinov, Hranice na Moravě, Přerov, Otrokovice, Staré Město u Uherského Hradiště, Hodonín a Břeclav,“ upřesnily České dráhy.
Dráhy přestaly hlásit důvody zpoždění: „Vlak je opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí,“ už neuslyšíte
Stejná cena jízdenek
Vlakovou soupravu budou tvořit čtyři vagóny. Jeden lehátkový a dva druhé třídy, které pojedou do Rijeky a jeden vagón druhé třídy, který se v Lublani odpojí a pak pojede v rámci jiné vlakové soupravy do slovinského přístavu Koper.
Ceny jízdenek se paradoxně liší jen s ohledem na datum, nástupní stanice nehraje téměř žádnou roli.
Pokud by cestující vyjel hned prvním spojem tedy 26. června, zaplatí za lístek ve 2. třídě 1734 korun, ať jede u Ostravy, Přerova či Hodonína. Pouze Břeclav má snížené jízdné na 1 610 korun. Jízdenky do lůžkového vagónu jsou na první jízdu už vyprodané.
Pokud by cestující vyjel třeba 15. července nebo 17. srpna, jízdenka ve 2. třídě ho vyjde na 1 362 korun z jakékoliv tuzemské stanice. Jízda ve čtyřmístném oddíle lehátkového vozu vyjde na 2974 korun.
Jízdenky jsou k dispozici v e-shopu Českých drah, v mobilní aplikaci Můj vlak i na dosud fungujících pokladnách ČD. Železničáři přitom cestujícím doporučují, koupit si při cestě k moři rovnou i jízdenku na zpáteční cestu.
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Českem už jezdí unikátní panoramatický vagon TV Blesk Zdeněk Matyáš
Českem už jezdí unikátní panoramatický vagon TV Blesk Zdeněk Matyáš